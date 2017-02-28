В Кемерове возобновили движение на перекрытой дороге
Сегодня 10:27
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На Станционной вновь открыли движение.
Об этом ВашГород.ру сообщили в администрации Кемерова. Участок от Кузнецкого до Карболитовской перекрыли в середине мая для замены главного канализационного коллектора.
Напомним, работы планировали завершить только к 20 июля
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