На Станционной вновь открыли движение.

Об этом ВашГород.ру сообщили в администрации Кемерова. Участок от Кузнецкого до Карболитовской перекрыли в середине мая для замены главного канализационного коллектора.

Напомним, работы планировали завершить только к 20 июля