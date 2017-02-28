Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая и грозовая неделя

В Кемерове возобновили движение на перекрытой дороге

Сегодня 10:27
248
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Abinsk.privetgorod.ru

На Станционной вновь открыли движение.

Об этом ВашГород.ру сообщили в администрации Кемерова. Участок от Кузнецкого до Карболитовской перекрыли в середине мая для замены главного канализационного коллектора.

Напомним, работы планировали завершить только к 20 июля

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ