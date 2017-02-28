В компании «Яндекс» рассказали, рецепты каких блюд чаще всего ищут в интернете россияне.
Пик популярности приходится на блюда из курицы.
Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу — но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего, — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.
На втором месте — запросы со словом «картошка», на третьем — со словом «мясо».
Что касается запросов по названию блюд, чаще всего россияне ищут рецепты различных салатов, особенно «Цезаря» с курицей и салата из крабовых палочек. Затем следуют различные торты. Тройку лидеров по запросам замыкают супы.
Блины оказались на шестом месте (после пирогов и соусов), а пицца — на 13-ом, оладьи — на 14-ом.
Также «Яндекс» проанализировал кулинарные запросы в зависимости от месяца года. Самые большие пики приходятся на предновогодние недели и конец апреля — начало мая. Перед Новым годом пользователи ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, ближе к Пасхе — рецепты пасхи и куличей. Ещё один заметный пик отмечается в феврале — накануне Масленицы пользователи интересуются, как печь блины.
А вот предпочтения жителей Кемеровской области несколько отличаются от вкусовых пристрастий россиян в целом. Об этом ВашГород.ру сообщила региональный представитель Яндекса Ольга Молодан.
Самый характерный для Кузбасса продукт — горбуша. О том, как приготовить эту рыбу, у Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. Список характерных для региона блюд возглавляет торт «Черепаха». Жители Кемеровской области ищут разные варианты рецепта торта — скажем, «Черепаху» на сметане или «Черепаху» со сгущёнкой.
Кемеровская область — единственный регион России, где в топ-10 характерных продуктов вошла лапша.
|
Место
|
Характерные для Кемеровской области
|
продукты
|
блюда
|
1
|
горбуша
|
торт «Черепаха»
|
2
|
опята
|
шурпа
|
3
|
лапша
|
хе
|
4
|
сайра
|
хреновина
|
5
|
кедровые орехи
|
закуска «Тёщин язык»
|
6
|
виктория
|
бигус
|
7
|
ранетки
|
салат «Гнездо глухаря»
|
8
|
папоротник
|
горошница
|
9
|
черноплодка
|
подлива
|
10
|
подтопольники
|
торт «Дамский каприз»
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