В компании «Яндекс» рассказали, рецепты каких блюд чаще всего ищут в интернете россияне.

Пик популярности приходится на блюда из курицы.

Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу — но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего, — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

На втором месте — запросы со словом «картошка», на третьем — со словом «мясо».

Что касается запросов по названию блюд, чаще всего россияне ищут рецепты различных салатов, особенно «Цезаря» с курицей и салата из крабовых палочек. Затем следуют различные торты. Тройку лидеров по запросам замыкают супы.

Блины оказались на шестом месте (после пирогов и соусов), а пицца — на 13-ом, оладьи — на 14-ом.

Также «Яндекс» проанализировал кулинарные запросы в зависимости от месяца года. Самые большие пики приходятся на предновогодние недели и конец апреля — начало мая. Перед Новым годом пользователи ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, ближе к Пасхе — рецепты пасхи и куличей. Ещё один заметный пик отмечается в феврале — накануне Масленицы пользователи интересуются, как печь блины.

А вот предпочтения жителей Кемеровской области несколько отличаются от вкусовых пристрастий россиян в целом. Об этом ВашГород.ру сообщила региональный представитель Яндекса Ольга Молодан.

Самый характерный для Кузбасса продукт — горбуша. О том, как приготовить эту рыбу, у Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. Список характерных для региона блюд возглавляет торт «Черепаха». Жители Кемеровской области ищут разные варианты рецепта торта — скажем, «Черепаху» на сметане или «Черепаху» со сгущёнкой.

Кемеровская область — единственный регион России, где в топ-10 характерных продуктов вошла лапша.