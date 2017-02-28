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Гонки квадрокоптеров и гольф: в Новокузнецке пройдёт Z-piknik

Сегодня 10:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Elevatedmediaproductions

Новокузнечан зовут на фестиваль молодёжных увлечений Z-piknik.

В этом году гостей ждут гонки квадрокоптеров, несколько площадок для игры в гольф, открытая тренировка по кросс-фиту, викторины в соцсетях, турнир по игре «Дженга» и другое.

«Вход на мероприятие и участие в площадках бесплатное. Желающим сразиться в гонке квадрокоптеров нужно заранее подать заявку. Фестиваль начнётся в 17.00 и продлится приблизительно до 20.00», — уточнил ВашГород.ру организатор Дмитрий Нуриев.

Z-piknik пройдёт 28 июня в Саду Металлургов.

Как уже сообщал ВашГород.ру, сегодня, 27 июня, новокузнечан ждут на музыкальном фестивале в Арт-сквере.

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