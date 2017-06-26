Женщин с малолетними детьми нельзя выселять из квартиры, пока ее дети не вырастут. Такое разъяснение дал Верховный суд России.

Прецедентом послужила история, которая произошла с матерью троих детей. Все началось с того, что в райсуд пришли два человека. Они принесли иск к вдове своего умершего родственника и попросили выселить ее с детьми. Они рассказали историю — женщина с тремя детьми живет с ними незаконно.

Она не приобрела право пользования квартирой, поэтому ее надо выселить. В квартире зарегистрированы двое детей. Третий ребенок не зарегистрирован, как и его мать. Супруг женщины умер, а его бывшая, живет в одной комнате чужой теперь для нее квартиры с детьми. Родные попросили женщину выгнать.

Мать троих детей принесла в суд встречный иск — попросила признать за ней право пользования квартирой и определить ей срок проживания в ней до совершеннолетия младшего ребенка. В суде женщина рассказала, что вселялась в квартиру когда-то с согласия этих истцов-родственников, живет в ней несколько лет и исправно платит за коммуналку. А еще сказала, что двое ее детей в квартире зарегистрированы, и приобрели право на нее, сообщает «РГ».

Но суд удовлетворил иск родственников и постановил выселить женщину из квартиры. Суд высшей инстанции также оставил решение без изменения. А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда все эти решения отменила, как незаконные и объяснила почему.

Верховный суд, руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребёнка, где сказано, что детей нельзя разлучать с родителями за исключением случаев, когда суд решит, что с родителями ему хуже, решил данное решение отменить.

По решению Верховного суда, рассматривая спор, сначала необходимо решить вопрос о возможности сохранения права пользования помещением за матерью этих детей, пока она выполняет свои материнские обязанности. Ведь после смерти их отца она осталась единственной, кто по закону должен ежедневно отвечать за их жизнь и здоровье.

Верховный суд, отменив все принятые своими коллегами решения, заявил, что районному суду, когда он будет рассматривать вопрос — как долго может жить женщина в чужой квартире, следует вспомнить Гражданский кодекс и его 20-ю статью.