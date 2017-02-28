Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая и грозовая неделя
Недвижимость и строительство

Реновация жилья в Новокузнецке: горожане проголосовали за снос «хрущёб»

Сегодня 11:42
360
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
News-factor.ru

Новокузнечане проголосовали за реновацию жилья в городе. 60% опрошенных считают, что условия проживания людей необходимо улучшить.

ВашГород.ру подвёл итоги опроса о согласии новокузнечан на реновации такую же, как в Москве. Оказалось, что больше половины новокузнечан дали бы согласие (60%), а 26% респондентов живут в домах, которые не нуждаются в улучшениях, и лишь 14% новокузнечан не согласны на реновацию.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Москве одобрили закон о реновации хрущёвок. Однако судя по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным в регионах до сих пор не могут совладать с аварийным жильём, бараками и другими строениями, предназначавшимися для временного проживания.

По данным за март 2017 года, в Новокузнецке числится 38 аварийных домов, более тысячи пятиэтажек и сотни двухэтажных и трёхэтажных домов, которые расположены почти в каждом районе Новокузнецка.

Напомним, лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов также предложили распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.

Народные избранники отмечают, что если не запустить данную программу в регионах, то между Москвой и остальной Россией образуется огромная социальная пропасть.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
9 0
Давно пора жильё обновить в Кузне
ответить
аватар
13
4 0
Давно пора жильё обновить в Кузне
С переселением из аварийного жилья справиться не могут, но лезут в масштабные стройки. Дебилы, мля(
ответить
аватар
13
2 0
Давно пора жильё обновить в Кузне
Под видом обновления попилят денежки и все
ответить
аватар
бортовой самописец
1 0
эти пятиэтажки еще 50 лет простоят .
ответить
аватар
Я так кумекаю:
2 0
Нашему колониальному региону не дано решать быть реновации или не быть.
Мы можем только слезно просить хозяина, пытаясь его разжалобить. Денег-то нет, как сказал дЕмон, велено стаду держаться.
ответить
аватар
Я так кумекаю:
1 0
Нашему колониальному региону не дано решать быть реновации или не быть.
Мы можем только слезно просить хозяина, пытаясь его разжалобить. Денег-то нет, как сказал дЕмон, велено стаду держаться.
"Здоровья вам ... "
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ