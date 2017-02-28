Новокузнечане проголосовали за реновацию жилья в городе. 60% опрошенных считают, что условия проживания людей необходимо улучшить.
ВашГород.ру подвёл итоги опроса о согласии новокузнечан на реновации такую же, как в Москве. Оказалось, что больше половины новокузнечан дали бы согласие (60%), а 26% респондентов живут в домах, которые не нуждаются в улучшениях, и лишь 14% новокузнечан не согласны на реновацию.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Москве одобрили закон о реновации хрущёвок. Однако судя по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным в регионах до сих пор не могут совладать с аварийным жильём, бараками и другими строениями, предназначавшимися для временного проживания.
По данным за март 2017 года, в Новокузнецке числится 38 аварийных домов, более тысячи пятиэтажек и сотни двухэтажных и трёхэтажных домов, которые расположены почти в каждом районе Новокузнецка.
Напомним, лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов также предложили распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.
Народные избранники отмечают, что если не запустить данную программу в регионах, то между Москвой и остальной Россией образуется огромная социальная пропасть.
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Мы можем только слезно просить хозяина, пытаясь его разжалобить. Денег-то нет, как сказал дЕмон, велено стаду держаться.