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В Кемерове водитель иномарки сбил маленького велосипедиста

Сегодня 12:03
143
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod.lv

Ребёнок травмирован.

Инцидент произошёл утром 26 июня.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался по улице Коммунистической со стороны улицы Рабочей в сторону Кузнецкого проспекта. На улице Коммунистической в районе дома № 32 он совершил наезд на велосипедиста (мальчика 2005 года рождения).

Как пояснили в ГИБДД Кузбасса, ребёнок двигался через нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог и нарушил очерёдность проезда.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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