В Кемерове водитель иномарки сбил маленького велосипедиста
Сегодня 12:03
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Ребёнок травмирован.
Инцидент произошёл утром 26 июня.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался по улице Коммунистической со стороны улицы Рабочей в сторону Кузнецкого проспекта. На улице Коммунистической в районе дома № 32 он совершил наезд на велосипедиста (мальчика 2005 года рождения).
Как пояснили в ГИБДД Кузбасса, ребёнок двигался через нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог и нарушил очерёдность проезда.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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