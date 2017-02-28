Ребёнок травмирован.

Инцидент произошёл утром 26 июня.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался по улице Коммунистической со стороны улицы Рабочей в сторону Кузнецкого проспекта. На улице Коммунистической в районе дома № 32 он совершил наезд на велосипедиста (мальчика 2005 года рождения).

Как пояснили в ГИБДД Кузбасса, ребёнок двигался через нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог и нарушил очерёдность проезда.

Обстоятельства ДТП уточняются.