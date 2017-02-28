Новокузнечанин Анатолий написал в ВашГород.ру с вопросом о том, могут ли в Новокузнецке запретить продажу спиртного во всех торговых точках.

«25-го хотел купить безалкогольное пиво. В баре мне отказали, потому что были выпускные, и они не могли продавать. А через дорогу зашёл в «Гастроном № 1», и там спокойно купил. Вот и зачем запрещать продажу только в отдельных местах, если желающие всё равно купят, просто в другом магазине? Может, есть смысл вообще запретить продажу алкоголя в праздники? Тогда хоть какой-то толк будет", — написал новокузнечанин.

Напомним, в Новокузнецке 25 июня из-за выпускных действительно ограничили продажу алкоголя. Торговать спиртным не могли в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях с магазинами и кафе. В других точках продажу не ограничивали.

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