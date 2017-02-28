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Надо ли в Новокузнецке запретить продажу спиртного в праздники — вопрос дня

Сегодня 12:29
63
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечанин Анатолий написал в ВашГород.ру с вопросом о том, могут ли в Новокузнецке запретить продажу спиртного во всех торговых точках.

«25-го хотел купить безалкогольное пиво. В баре мне отказали, потому что были выпускные, и они не могли продавать. А через дорогу зашёл в «Гастроном № 1», и там спокойно купил.

Вот и зачем запрещать продажу только в отдельных местах, если желающие всё равно купят, просто в другом магазине? Может, есть смысл вообще запретить продажу алкоголя в праздники? Тогда хоть какой-то толк будет", — написал новокузнечанин.

Напомним, в Новокузнецке 25 июня из-за выпускных действительно ограничили продажу алкоголя. Торговать спиртным не могли в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях с магазинами и кафе. В других точках продажу не ограничивали.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 2
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Прохожий
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Смысла в запрете не вижу.Не пьющему человеку это и так не надо.Ну а "свинья как известно везде грязь найдет"
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бревно Ленина
0 0
Для того, чтобы что-нибудь запретить, надо что-нибудь разрешить. А чтобы что-то разрешить, мозгов не хватает.
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