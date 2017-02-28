В Новокузнецке начали устанавливать новый арт-объект
Сегодня 13:01
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На привокзальной площади Новокузнецка кипит работа.
Там строители приступили к монтажу букв, воссоздающих цитату Владимира Маяковского о Новокузнецке: «Я знаю — город будет, Я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть». Об этом сообщает novokuznetsk.su.
Как ранее писал ВашГород.ру, новый арт-объект с размахом откроют 30 июня. Горожан ждёт концерт и творческая программа.
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