На привокзальной площади Новокузнецка кипит работа.

Там строители приступили к монтажу букв, воссоздающих цитату Владимира Маяковского о Новокузнецке: «Я знаю — город будет, Я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть». Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Как ранее писал ВашГород.ру, новый арт-объект с размахом откроют 30 июня. Горожан ждёт концерт и творческая программа.