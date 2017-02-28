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В Новокузнецке начали устанавливать новый арт-объект

Сегодня 13:01
614
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

На привокзальной площади Новокузнецка кипит работа.

Там строители приступили к монтажу букв, воссоздающих цитату Владимира Маяковского о Новокузнецке: «Я знаю — город будет, Я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть». Об этом сообщает novokuznetsk.su.

Как ранее писал ВашГород.ру, новый арт-объект с размахом откроют 30 июня. Горожан ждёт концерт и творческая программа.

Комментарии 6
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Степан
3 1
Побольше бы таких хороших новостей!!! И лично я рад, что оставили оригинал (в стране советской есть).
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Степан
0 0
Побольше бы таких хороших новостей!!! И лично я рад, что оставили оригинал (в стране советской есть).
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z
3 2
Когда чиговноежики работать будут? Вместо решения реальных проблем, буковками украшают ... веселятся и празднуют ...
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в теме
2 0
самое смешное, что всю эту батву им делают камерсы за откатик. типа они запилят букафки, а потом им поблажки будут от чиговноежиков при решении вопросиков. азиатская система откатов.
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News
1 0
к большому сожалению, все это лицемерие! и никто реально в эти слова не верит (((
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(*)
1 0
Побольше бы таких хороших новостей!!! И лично я рад, что оставили оригинал (в стране советской есть).
Достаточно будет одной хорошей новости что производство средств производства принадлежит народу. А на данном этапе эти букафки больше на ерничание смахивают, украшают центральный вьезд туристов в зоопарк.
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