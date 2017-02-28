Администрация Новокузнецка рассказала новые подробности о праздновании Дня города.

Главные торжества в честь 399-летия Новокузнецка ждут нас 1 июля. 2 числа мероприятия развернутся на Кузнецкой крепости. Там пройдёт историческая реконструкция.

Праздник откроет шествие различных колонн на Кирова. Их сформируют по деятельности, например, «Новокузнецк спортивный» или «Новокузнецк промышленный». Далее на главной улице города начнутся творческие программы.

«Всё это закончится большим шоу на площади общественных мероприятий, которое тоже будет необычным. Будет у нас и звезда, причём, будем надеяться, даже не одна. Всё будет весело и интересно», — цитирует Novokuznetsk.su замглаву по соцвопросам Григория Вержицкого.

Имя звезды — секрет, сказал замглавы. В вопросе о салюте он также был загадочен.

Журналист: А фейерверк во сколько будет? Григорий Вержицкий: Секрет. Будет… ли… Журналист: Будет ли вообще фейерверк?! Это секрет? Григорий Вержицкий: Да.

Напомним, ко Дню города в Новокузнецке откроют новую достопримечательность — цитату Маяковского. Сегодня буквы начали монтировать.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какую звезду горожане хотят видеть на День города.