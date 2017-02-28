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На что хватит денег, если продать квартиру в Новокузнецке или Кемерове

Сегодня 13:34
907
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В каком городе можно купить жильё, если продать квартиру в Новокузнецке или Кемерове.

Два кузбасских города попали в рейтинг 50 крупнейших городов по стоимости квадратного метра. Новокузнецк занял лишь 49 место, а Кемерово хоть за год и потеряло 2 позиции, всё равно осталось в середине списка — на 33 месте.

По данным Domofond.ru, в Новокузнецке за год стоимость квадратного метра с 35 259 рублей опустилась до 33 705 рублей. Если продать квартиру в Новокузнецке, то жилплощадь с такими же квадратными метрами удастся купить только лишь в Магнитогорске, где стоимость квадратного метра равна 31 825 рублей.

В Кемерове стоимость квадратного метра 45 078 рублей. Поэтому у жителей областного центра выбор городов для переезда будет больше.

Топ-50

Стоимость кв. м

Города

1

199 502

Москва

2

110 351

Санкт-Петербург

3

96 863

Сочи

4

95 664

Владивосток

5

87 270

Балашиха

6

81 798

Севастополь

7

69 791

Хабаровск

8

68 784

Екатеринбург

93

67 026

Казань

10

62 468

Нижний Новгород

11

62 339

Уфа

12

61 172

Новосибирск

13

58 386

Ростов-на-Дону

14

58 080

Самара

15

57 321

Калининград

16

56 819

Тюмень

17

56 500

Тула

18

56 368

Иркутск

19

53 667

Красноярск

20

52 944

Краснодар

21

52 132

Томск

22

50 838

Пермь

23

49 390

Тверь

24

49 203

Ярославль

25

47 393

Махачкала

26

47 211

Набережные Челны

27

46 893

Чебоксары

28

46 461

Волгоград

29

46 207

Ижевск

30

46 179

Барнаул

31

45 861

Воронеж

32

45 197

Улан-Удэ

33

45 078

Кемерово

34

44 731

Рязань

35

44 356

Пенза

36

44 244

Омск

37

43 688

Иваново

38

43 364

Оренбург

39

43 166

Липецк

40

42 108

Саратов

41

41 292

Челябинск

42

41 151

Ульяновск

43

41 082

Тольятти

44

40 605

Астрахань

45

39 898

Курск

46

39 537

Ставрополь

47

38 616

Киров

48

37 484

Брянск

49

33 705

Новокузнецк

50

31 825

Магнитогорск

Комментарии 3
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Бусина
5 0
Если продам 2-ку улучшенной планировки на Запсибе, вряд ли смогу даже хрущевку купить дочке в Новосибе......ну если только совсем на задворках.....А если хрущевку продам в Кузне, то в Абакане даже не смогу купить 1-комнатную............Вот вам бабушка и робиндранат тагор(((((((((((((
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Андрей
0 0
Хватит чтобы погасить проценты по ипотеке
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https://www.svoboda.org/a/28573667.html
2 0
На эмиграцию.
И не в коем случае не нужно покупать жильё в России.
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