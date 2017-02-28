В каком городе можно купить жильё, если продать квартиру в Новокузнецке или Кемерове.
Два кузбасских города попали в рейтинг 50 крупнейших городов по стоимости квадратного метра. Новокузнецк занял лишь 49 место, а Кемерово хоть за год и потеряло 2 позиции, всё равно осталось в середине списка — на 33 месте.
По данным Domofond.ru, в Новокузнецке за год стоимость квадратного метра с 35 259 рублей опустилась до 33 705 рублей. Если продать квартиру в Новокузнецке, то жилплощадь с такими же квадратными метрами удастся купить только лишь в Магнитогорске, где стоимость квадратного метра равна 31 825 рублей.
В Кемерове стоимость квадратного метра 45 078 рублей. Поэтому у жителей областного центра выбор городов для переезда будет больше.
|
Топ-50
|
Стоимость кв. м
|
Города
|
1
|
199 502
|
Москва
|
2
|
110 351
|
Санкт-Петербург
|
3
|
96 863
|
Сочи
|
4
|
95 664
|
Владивосток
|
5
|
87 270
|
Балашиха
|
6
|
81 798
|
Севастополь
|
7
|
69 791
|
Хабаровск
|
8
|
68 784
|
Екатеринбург
|
93
|
67 026
|
Казань
|
10
|
62 468
|
Нижний Новгород
|
11
|
62 339
|
Уфа
|
12
|
61 172
|
Новосибирск
|
13
|
58 386
|
Ростов-на-Дону
|
14
|
58 080
|
Самара
|
15
|
57 321
|
Калининград
|
16
|
56 819
|
Тюмень
|
17
|
56 500
|
Тула
|
18
|
56 368
|
Иркутск
|
19
|
53 667
|
Красноярск
|
20
|
52 944
|
Краснодар
|
21
|
52 132
|
Томск
|
22
|
50 838
|
Пермь
|
23
|
49 390
|
Тверь
|
24
|
49 203
|
Ярославль
|
25
|
47 393
|
Махачкала
|
26
|
47 211
|
Набережные Челны
|
27
|
46 893
|
Чебоксары
|
28
|
46 461
|
Волгоград
|
29
|
46 207
|
Ижевск
|
30
|
46 179
|
Барнаул
|
31
|
45 861
|
Воронеж
|
32
|
45 197
|
Улан-Удэ
|
33
|
45 078
|
Кемерово
|
34
|
44 731
|
Рязань
|
35
|
44 356
|
Пенза
|
36
|
44 244
|
Омск
|
37
|
43 688
|
Иваново
|
38
|
43 364
|
Оренбург
|
39
|
43 166
|
Липецк
|
40
|
42 108
|
Саратов
|
41
|
41 292
|
Челябинск
|
42
|
41 151
|
Ульяновск
|
43
|
41 082
|
Тольятти
|
44
|
40 605
|
Астрахань
|
45
|
39 898
|
Курск
|
46
|
39 537
|
Ставрополь
|
47
|
38 616
|
Киров
|
48
|
37 484
|
Брянск
|
49
|
33 705
|
Новокузнецк
|
50
|
31 825
|
Магнитогорск
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