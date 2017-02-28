В каком городе можно купить жильё, если продать квартиру в Новокузнецке или Кемерове.

Два кузбасских города попали в рейтинг 50 крупнейших городов по стоимости квадратного метра. Новокузнецк занял лишь 49 место, а Кемерово хоть за год и потеряло 2 позиции, всё равно осталось в середине списка — на 33 месте.

По данным Domofond.ru, в Новокузнецке за год стоимость квадратного метра с 35 259 рублей опустилась до 33 705 рублей. Если продать квартиру в Новокузнецке, то жилплощадь с такими же квадратными метрами удастся купить только лишь в Магнитогорске, где стоимость квадратного метра равна 31 825 рублей.

В Кемерове стоимость квадратного метра 45 078 рублей. Поэтому у жителей областного центра выбор городов для переезда будет больше.