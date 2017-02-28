Новокузнечане рискуют упасть в ливневую канаву на дороге
Сегодня 13:45
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Мостик через неё разрушили во время уборки снега и не восстановили до сих пор.
Такая ситуация сложилась на улице Веры Соломиной, в районе дома № 7. Об этом ВашГород.ру рассказали читатели.
Открытая дренажная канава тянется вдоль дороги. Раньше жители проходили через неё по импровизированному пешеходному мостику. Зимой, когда дорожники убирали снег, устройство частично разрушили.
Прошло уже несколько месяцев, а до снесённого мостика никому нет дела. Впрочем, узкая часть от него, как видно на фото, осталась. Но ходить по ней небезопасно.
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Видимо так оно и есть, если кричащий момент хозяйственной деятельности города приходится освещать в СМИ !?
Это же не чердак или подвал дома, где непробиваемые УКашки, исправно собирая денежки, бездейcтвуют - лобные места !
"Гнойник назрел, лишь надави и брызнет ... ".
Но есть еще пожилые люди. Им уже трудно преодолевать такие вот препятствия. Еще есть инвалиды.
Да просто ногу сломаешь и придется на костылях ходить какое-то время. Такие мостики на костылях проходить очень сложно.
Чтобы власти зашевелились - надо кому-нибудь упасть.
И желательно сломать что-нибудь.
Особенно инвалиду или бабке 70 лет.
Предложите это сделать нашему губернатору. Если у него получится - тогда можно переход не делать и дальше!