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Новокузнечане рискуют упасть в ливневую канаву на дороге

Сегодня 13:45
551
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Мостик через неё разрушили во время уборки снега и не восстановили до сих пор.

Такая ситуация сложилась на улице Веры Соломиной, в районе дома № 7. Об этом ВашГород.ру рассказали читатели.

Открытая дренажная канава тянется вдоль дороги. Раньше жители проходили через неё по импровизированному пешеходному мостику. Зимой, когда дорожники убирали снег, устройство частично разрушили.

Прошло уже несколько месяцев, а до снесённого мостика никому нет дела. Впрочем, узкая часть от него, как видно на фото, осталась. Но ходить по ней небезопасно.

Комментарии 8
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Неужели
1 0
все упирается в зажравшихся чиновников и зажравшегося губернатора/мэра ?!
Видимо так оно и есть, если кричащий момент хозяйственной деятельности города приходится освещать в СМИ !?
Это же не чердак или подвал дома, где непробиваемые УКашки, исправно собирая денежки, бездейcтвуют - лобные места !
"Гнойник назрел, лишь надави и брызнет ... ".
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Венz
3 0
Надо у чиновников из муниципалитета отобрать машины, что бы пешком ходили. Узнают тогда много нового о жизни простых горожан.
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Игорь
2 11
Ё-моё, тут перепрыгнуть не составляет труда, ровно шаг.
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z
0 0
Если мостик не делается, значит кому то это выгодно ... чтобы люди могли травмироваться ...
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Liena
2 0
Ё-моё, тут перепрыгнуть не составляет труда, ровно шаг.
А с коляской на руках не пробовал через канавы прыгать? Или может быть с сумками, полными продуктов.....
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*
2 0
Ё-моё, тут перепрыгнуть не составляет труда, ровно шаг.
Молодым действительно - не проблема.

Но есть еще пожилые люди. Им уже трудно преодолевать такие вот препятствия. Еще есть инвалиды.
Да просто ногу сломаешь и придется на костылях ходить какое-то время. Такие мостики на костылях проходить очень сложно.

Чтобы власти зашевелились - надо кому-нибудь упасть.
И желательно сломать что-нибудь.
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Павел Фомин
5 0
Ё-моё, тут перепрыгнуть не составляет труда, ровно шаг.
Правильно!
Особенно инвалиду или бабке 70 лет.
Предложите это сделать нашему губернатору. Если у него получится - тогда можно переход не делать и дальше!
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