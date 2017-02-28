Мостик через неё разрушили во время уборки снега и не восстановили до сих пор.

Такая ситуация сложилась на улице Веры Соломиной, в районе дома № 7. Об этом ВашГород.ру рассказали читатели.

Открытая дренажная канава тянется вдоль дороги. Раньше жители проходили через неё по импровизированному пешеходному мостику. Зимой, когда дорожники убирали снег, устройство частично разрушили.

Прошло уже несколько месяцев, а до снесённого мостика никому нет дела. Впрочем, узкая часть от него, как видно на фото, осталась. Но ходить по ней небезопасно.