В России расширили список документов, по которым можно покупать алкоголь.

В перечень попали водительское удостоверение и карточка болельщика, сообщили в приказе Минпромторга. Паспорт зрителя будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Прежние документы, по которым можно было покупать спиртное, остались в силе. Это паспорт, «загранник», удостоверение беженца, вид на жительство и так далее.