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Россиянам упростили покупку алкоголя

Сегодня 14:10
1041
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В России расширили список документов, по которым можно покупать алкоголь.

В перечень попали водительское удостоверение и карточка болельщика, сообщили в приказе Минпромторга. Паспорт зрителя будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Прежние документы, по которым можно было покупать спиртное, остались в силе. Это паспорт, «загранник», удостоверение беженца, вид на жительство и так далее.

Комментарии 4
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Дон Хенаро 43950
3 7
Сейчас придет Русин и скажет что это все происки алкогольной мафии)))
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Василий
5 0
Не могу вообще понять,а на хрена этот минпромторг когда вся торговля отдана в частные руки? Этих крахоборов из правительства надо раскулачивать и высылать туда,куда они так рвутся,вместе с семьями.
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алкаш
5 0
Страно никагда паспарт ни прасили
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