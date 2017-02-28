Россиянам упростили покупку алкоголя
Сегодня 14:10
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В России расширили список документов, по которым можно покупать алкоголь.
В перечень попали водительское удостоверение и карточка болельщика, сообщили в приказе Минпромторга. Паспорт зрителя будет действовать до 31 декабря 2018 года.
Прежние документы, по которым можно было покупать спиртное, остались в силе. Это паспорт, «загранник», удостоверение беженца, вид на жительство и так далее.
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