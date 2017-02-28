В столице Кузбассе появился ещё один универсам «Бегемот».
В новом магазине такое же ассортимент продуктов, как и в других: категории «фрэш» с коротким сроком хранения, бакалея, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, мясные изделия, бытовая химия и хозяйственные товары.
Также в универсаме есть производственный цех, где готовят выпечку, салаты, гриль, гарниры и напитки.
Новый магазин открылся на Невьянской, 1А.
Как уже писал ВашГород.ру, ранее в Кемерове открыли универсам «Бегемот» нового формата.
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