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В Кемерове открыли новый магазин популярной сети

Сегодня 14:32
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В столице Кузбассе появился ещё один универсам «Бегемот».

В новом магазине такое же ассортимент продуктов, как и в других: категории «фрэш» с коротким сроком хранения, бакалея, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, мясные изделия, бытовая химия и хозяйственные товары.

Также в универсаме есть производственный цех, где готовят выпечку, салаты, гриль, гарниры и напитки.

Новый магазин открылся на Невьянской, 1А.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее в Кемерове открыли универсам «Бегемот» нового формата.

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