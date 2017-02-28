В центре Кемерова мотоциклист устроил гонки с ГИБДД
Сегодня 15:11
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Водитель мотоцикла пронёсся по Советской площади областного центра Кузбасса, убегая от полицейских.
Этот момент попал на видеокамеру свидетеля происшествия. Ролик с кадрами погони опубликован в оной из групп во «ВКонтакте». По словам автора, инцидент произошёл утром, 27 июня.
Что стало причиной погони, и чем она окончилась, неизвестно.
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