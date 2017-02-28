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В центре Кемерова мотоциклист устроил гонки с ГИБДД

Сегодня 15:11
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wallpapers-and-backgrounds.net

Водитель мотоцикла пронёсся по Советской площади областного центра Кузбасса, убегая от полицейских.

Этот момент попал на видеокамеру свидетеля происшествия. Ролик с кадрами погони опубликован в оной из групп во «ВКонтакте». По словам автора, инцидент произошёл утром, 27 июня.

Что стало причиной погони, и чем она окончилась, неизвестно.

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