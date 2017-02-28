Водитель мотоцикла пронёсся по Советской площади областного центра Кузбасса, убегая от полицейских.

Этот момент попал на видеокамеру свидетеля происшествия. Ролик с кадрами погони опубликован в оной из групп во «ВКонтакте». По словам автора, инцидент произошёл утром, 27 июня.

Что стало причиной погони, и чем она окончилась, неизвестно.