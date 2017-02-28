Хотя жара в Сибири сбавила темпы, жители продолжают ходить на пляжи за красивым загаром.

Косметолог Екатерина Кондрукова рассказала ВашГород.ру, как не обгореть на солнце, и что придаст коже ровный шоколадный оттенок.

А когда и сколько вообще можно загорать? Я слышала, что максимум можно полчаса, и то утром.

На пляж лучше идти до 12.00 и после 16.00. В промежутке, с 12.00 до 15.00, пик солнечной активности, когда легче всего схлопотать ожог. Оптимальное время суток для красивого оттенка — с 8.00 и до 10.00, а также с 17.00 и до заката. Наша собеседница рекомендует загорать не больше двух часов в день.

Что лучше, крем для загара или от загара? Чем они вообще отличаются?

И то, и другое защищает от ультрафиолетовых лучей. Но в кремах для загара пониженная степень защиты и много увлажняющих компонентов. Также в них есть средства для равномерного загара.

Его «брат» содержит много и компонентов, создающих невидимую плёнку, которая очень слабо пропускает солнечные лучи.

Что значат буквы «SPF» на креме?

Надпись SPF и цифра (5, 15, 30, 50 и так далее), означает, что, нанеся средство на кожу, вы можете получить определенное количество уф-лучей без негативных последствий.

Как показывает практика, самый оптимальный показатель — 30.

Получается, что бессмысленно мазаться кремом, если я хочу загореть? Он же защищает от солнца!

Вовсе нет. Дополнительная защита для вашей кожи не повлияет на приобретение загара. Средства с маркировкой SPF 30, например, одновременно хорошо защищают кожу от вредного воздействия солнца, и в то же время позволяют получить смуглый оттенок.

Я ещё видела в магазине средства «после загара». А они-то зачем нужны?

После принятия солнечный ванн многие жалуются на дискомфорт кожи. Средства после загара устраняют эти ощущения.

«При первых признаках солнечных ожогов нужно нанести на тело средство после загара. Оно поможет остановить развитие ожога и сгладить последствия. Средства после загара также показаны всем, кто хочет дольше сохранить загар. Ведь если кожу не увлажнять, она начнет шелушиться, а средства после загара глубоко питают слои эпидермиса», — добавила Екатерина.

А что делать, если я всё-таки обгорю, а средства после загара не будет? Сметаной намазаться?

Сметана действительно хорошо успокаивает и снимает боль после ожогов на солнце. Главное — не допускать её высыхания.

«Но существуют и более эффективные препараты, например, Пантенол (Бепантен, Пантодерм и так далее), его активное действующее вещество отлично восстанавливает кожу после ожогов и улучшает регенерацию», — говорит Екатерина.

Моя знакомая круглый год ходит в солярий. Чем такой загар отличается от приобретённого на пляже?

В обоих случаях в организме происходят одинаковые процессы. Полученный в солярии загар сохраняется столько же времени, сколько и «природный».

Но везде необходима мера, добавляет Екатерина. Солярий она всё же рекомендует посещать крайне редко и только по показаниям.

А я вообще не хожу загорать — учёные доказали, что это вредно, кожа быстро стареет.

Интенсивное воздействие солнца действительно старит кожу: появляются глубокие морщины, пигментные пятна и так далее. Однако это возникает при чрезмерном увлечении загаром. В остальном солнце очень полезно для организма.

«За счёт солнечных лучей и под их воздействием у нас синтезируется больше витамина D. Есть мнение, что ультрафиолетовые лучи повышают иммунитет человека, делают более прочными кости и зубную эмаль, помогают убрать прыщи и другие проявления».

Загорать можно и нужно, главное — соблюдать все правила, заключила наша собеседница.