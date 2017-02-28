Деньги поступили из федерального бюджета.

Эти средства пойдут на продолжение строительства трёх детских садов — в Лесной Поляне, в 12 микрорайоне Рудничного района, в 14 микрорайоне Заводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Часть средств направят на продолжение строительства дороги на улице Серебряный бор, а также дорог микрорайона № 68 в Ленинском районе.