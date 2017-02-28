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Кемерово получил 700 миллионов рублей на строительство детсадов и дорог

Сегодня 16:09
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
investigator.org.ua

Деньги поступили из федерального бюджета.

Эти средства пойдут на продолжение строительства трёх детских садов — в Лесной Поляне, в 12 микрорайоне Рудничного района, в 14 микрорайоне Заводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Часть средств направят на продолжение строительства дороги на улице Серебряный бор, а также дорог микрорайона № 68 в Ленинском районе.

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