В России выпустят 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино».

В них будет отражено, как вместе со страной изменился и жизненный уклад деревни. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал писатель Эдуард Успенский, пишет «Российская газета».

Новые эпизоды должны выйти с 2018 по 2020 год. Отмечается, что сериал будет сниматься в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D.