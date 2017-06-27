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У легендарного «Простоквашино» появится продолжение

Сегодня 17:30
437
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
voz-siurpriz.ru

В России выпустят 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино».

В них будет отражено, как вместе со страной изменился и жизненный уклад деревни. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал писатель Эдуард Успенский, пишет «Российская газета».

Новые эпизоды должны выйти с 2018 по 2020 год. Отмечается, что сериал будет сниматься в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D.

Комментарии 2
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Венz
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Думаю это будет жалкая подделка, т.к. из прежней озвучки остались дишь двое: мама - Талызина и кот Матроскин - Табаков!
Даже певицы Толкуновой семь лет уж нет...
В последние годы ни одна попытка нашим "мастерам" режиссёрам не удалась. Особенно в карикатурных рекламах.
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Венz
0 0
А Талызина с Табаковым совсем уже старенькие...
Уходят старички! Вон, Этуш госпитализирован.
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