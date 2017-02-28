В Новокузнецке родителям шести девочек придётся заплатить штраф.
Дети купались одни на необорудованном пляже. Аншлаг с надписью «Купаться запрещено» не остановил их. Младшей из девочек всего 8 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Никто из родителей не знал, что дети купаются одни. Мама и папа одной из девочек в то же время отдыхали на оборудованном пляже. Тем не менее всем родителям грозит штраф 500 рублей, а материалы дела пойдут в комиссию по делам несовершеннолетних при городской администрации.
Полицейские напоминают: родители не должны отпускать детей на пляж без присмотра. С начала лета в Кемеровской области утонули 10 ребятишек.
Ранее ВашГород.ру писал, на каких пляжах в Новокузнецке можно купаться. Но будьте внимательными: некоторые из них не соответствуют нормам, показало исследование Роспотребнадзора.
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По разрешенным места: пляжи оборудованы, купаться можно, но они не соответствуют нормам. Ну, что за ересь то? Или штраф святое дело?
+согласен с коментом * 11:46
Отстаньте от людей!!! Достали уже!
Где набережная спросите у зукнецова-новолексова?
Девочки пошли купаться не туда, потому что нет набережной, и оборудованных пляжей?