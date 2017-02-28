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Новокузнечан оштрафовали за купание их детей на «диком» пляже

Сегодня 07:10
1219
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кузбассу

В Новокузнецке родителям шести девочек придётся заплатить штраф.

Дети купались одни на необорудованном пляже. Аншлаг с надписью «Купаться запрещено» не остановил их. Младшей из девочек всего 8 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Никто из родителей не знал, что дети купаются одни. Мама и папа одной из девочек в то же время отдыхали на оборудованном пляже. Тем не менее всем родителям грозит штраф 500 рублей, а материалы дела пойдут в комиссию по делам несовершеннолетних при городской администрации.

Полицейские напоминают: родители не должны отпускать детей на пляж без присмотра. С начала лета в Кемеровской области утонули 10 ребятишек.

Ранее ВашГород.ру писал, на каких пляжах в Новокузнецке можно купаться. Но будьте внимательными: некоторые из них не соответствуют нормам, показало исследование Роспотребнадзора.

Мы также рассказывали, как новичку научиться плавать.

Комментарии 7
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Вс
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Что изменит присутствие родителей и оборудованость пляжа?
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родителям
13 1
подайте в суд на этих упырей-полицаев
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7 0
Кого сейчас растят? Ножку поранил, родителей по судам таскать, в воду залез, снова по судам, на Арбате стихи прочитал, и ребёнка и родителей под суд. И самое интересное, что это делают люди, которые сами в детстве в сугробы с крыш прыгали, прыгали в воду с самодельных вышек и никто из родителей по милициям не таскал. Короткая у вас память, господа законотворцы и полицейские
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13
1 0
Ильинским вообще купаться нельзя? Как мило)
По разрешенным места: пляжи оборудованы, купаться можно, но они не соответствуют нормам. Ну, что за ересь то? Или штраф святое дело?
+согласен с коментом * 11:46
Отстаньте от людей!!! Достали уже!
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Так вам и надо
0 1
Кого сейчас растят? Ножку поранил, родителей по судам таскать, в воду залез, снова по судам, на Арбате стихи прочитал, и ребёнка и родителей под суд. И самое интересное, что это делают люди, которые сами в детстве в сугробы с крыш прыгали, прыгали в воду с самодельных вышек и никто из родителей по милициям не таскал. Короткая у вас память, господа законотворцы и полицейские
А так вам и надо
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z
0 0
Забудьте ... палецаи, это не милиционеры, у них совершенно другой подход к делу, заключающийся не в профилактике и пресечении правонарушений, а в экономическом ангажировании населения по занокам, изданных олигарками с целью переложения вины на потребителя, чтобы спрятать проблему и наказать вляпавшихся в последствия.
Где набережная спросите у зукнецова-новолексова?
Девочки пошли купаться не туда, потому что нет набережной, и оборудованных пляжей?
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