В Новокузнецке родителям шести девочек придётся заплатить штраф.

Дети купались одни на необорудованном пляже. Аншлаг с надписью «Купаться запрещено» не остановил их. Младшей из девочек всего 8 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Никто из родителей не знал, что дети купаются одни. Мама и папа одной из девочек в то же время отдыхали на оборудованном пляже. Тем не менее всем родителям грозит штраф 500 рублей, а материалы дела пойдут в комиссию по делам несовершеннолетних при городской администрации.

Полицейские напоминают: родители не должны отпускать детей на пляж без присмотра. С начала лета в Кемеровской области утонули 10 ребятишек.

Ранее ВашГород.ру писал, на каких пляжах в Новокузнецке можно купаться. Но будьте внимательными: некоторые из них не соответствуют нормам, показало исследование Роспотребнадзора.

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