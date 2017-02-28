В эти выходные Новокузнецк отметит 399-й День рождения.

Празднования продлятся три дня — с 30 июня по 2 июля. Администрация Новокузнецка опубликовала полную программу мероприятий.

30 июня

Открытие памятника Владимиру Маяковскому

Место и время: 30 июня, 18:00, Площадь им. Маяковского

К 399-летию Новокузнецка приурочено торжественное открытие памятника Владимиру Маяковскому после реставрационно-восстановительных работ. Мероприятие сопровождает концертно-развлекательная программа. Будет организована танцплощадка в ретро-стиле. В 20:00 все желающие приглашаются на бесплатный вечерний кинопоказ фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Сеанс пройдёт в большом зале кинотеатра «Октябрь».

Открытие арт-объекта — надписи «Я знаю город будет…»

Место и время: 30 июня, 22:00, Привокзальная площадь

В мероприятии примут участие группа «Левый берег», студия огненных событий «Fenrir» и творческие коллективы города. Также можно будет услышать отрывки из стихотворения Владимира Маяковского из уст «ожившей» скульптуры и рассказ о времени Кузнецкстроя от творческих коллективов города.

Оздоровительная гимнастика на траве

Место и время: 30 июня, 15:00, Арт-сквер

Известный спортсмен-инструктор, автор системы упражнений для оздоровления Владимир Ефремов (Новосибирск) проведёт оздоровительную гимнастику на траве. Инициатива проведения таких занятий принадлежит Новосибирскому институту здоровья. Программа рассчитана на самую широкую возрастную аудиторию, посетить занятие может любой желающий. Для занятий на свежем воздухе нужно лишь взять с собой спортивный коврик.

1 июля

Общегородские массовые гуляния в Центральном районе

Место и время: 1 июля, 12:00—18:00 , проезжая часть улицы Кирова от Левого берега до кольца Дома быта

Здесь будут расположены интерактивные, концертно-развлекательные площадки, ярмарки-продажи, выставки, бизнес-площадки, зоны фуд-кортов, представленные всеми районами города. Экспертная комиссия под руководством главы города Сергея Кузнецова проведёт смотр-конкурс и определит победителя среди районов на Кубок главы города за лучшее наполнение и оформление праздничного пространства, закреплённого за районами.

Праздничное шествие «Юбилейный актив»

Место и время: 11:30, от магазина «Орбита» в сторону площади у здания городской администрации (улица Кирова, 71)

Торжественное открытие празднеств, посвященных 399-й годовщине со дня основания города Новокузнецка, начнётся с массового шествия. Колонны представят все многообразие города Новокузнецка согласно тематике: Новокузнецк — прогрессивный, студенческий, спортивный, цветущий, культурный, семейный, деловой, многонациональный, одаренный, здоровый, позитивный. Затем глава города Сергей Кузнецов и почётные гости поздравят новокузнечан с праздником.

III Городской фестиваль кузнечного мастерства «Город кузнецов»

Место и время: 12:00, Арт-сквер

В программе фестиваля: конкурс на лучший выставочный экспонат и демонстрационную работу, изготовление кованного арт-объекта в подарок городу, демонстрация мастерства ковки, выступление фольклорных ансамблей и проведение народных игр, мастер-классы, историческая реконструкция боя на мечах и кулаках, метание молота, благотворительный аукцион кованых изделий.

Фестиваль уличного искусства «Музейный квартал»

Место и время: 12:00, площадка у Новокузнецкого художественного музея

Здесь будут работать передвижные выставки профессиональных и самодеятельных художников, мастерские керамики, художественной обработки дерева, а также организована игротека под открытым небом, творческие мастер-классы, конкурсы и парад воздушных шаров. Здесь же запланирован фестиваль свободного творчества «Лучшая молодёжь — лучшему городу» с интерактивным проектом «Даёшь молодёжь!», концертом «Новые имена», конкурсом плакатов «Город моей мечты».

Соревнования по лазертагу (лазерный пейнтбол)

Место и время: 1 июля, 12:00, сквер имени А.И. Выпова

Спортивный праздник для всех желающих по лазерному пейнтболу проводит федерация пейнтбола Новокузнецка. Инфракрасное излучение, на котором основан лазертаг, абсолютно безопасно, что позволяет играть в него даже детям. Каждый участник получает лазерную винтовку, способную стрелять инфракрасными лучами. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами.

Традиционный легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость-1618»

Место и время: 1 июля, 16:00, территория музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Ежегодный общегородской забег. Километраж составляет ровно 1618 метров, маршрут которого начнётся от дома по улице Шункова, 1 до ворот Кузнецкой крепости. Возрастных ограничений для участников не установлено, в забеге традиционно принимают участие горожане самых разных возрастов. Единственное условие — наличие медицинского допуска.

Гастрольное представление JCB

Место и время: 1 июля, 12:00, Площадь общественных мероприятий Центрального района

Предприятие «Стройкомплект» организует для жителей города зрелищную программу с участием техники, демонстрирующей возможности строительных машин.

ЭКОфестиваль «Город-сад»

Место и время: 1 июля, 12:00, Площадка у библиотеки им. Н. В. Гоголя (ул. Спартака, 11)

В программе фестиваля: мастер-классы по изготовлению сувениров из бросового материала; работа детской площадки «ЭКОшкола доброты»; акция «ECOбиблиотека»; ECOhouse «Молодильное яблочко»; различные мастер-классы; занятия специалистов по ведению здорового образа жизни и красоте; фотозоны; концертная программа; книжные выставки и викторины по тематике.

Большой Новокузнецкий фестиваль красок и музыки «Megaholi»

Место и время: 1 июля, 12:00, сквер им. Ермакова

Открытая студия «Апекс — Радио»

Место и время: 1 июля, 13:00 — 17:00, сцена Новокузнецкого планетария

В парке у Планетария будет работать открытая студия Апекс-радио. Зрителей ждут конкурсы, призы, подарки. Можно будет увидеть, как работает популярное утреннее шоу Новокузнецка. Гостями ведущих «Как?Так!ШОУ» станут известные исполнители и музыкальные коллективы города.

Праздничная программа «Кузнецкий проспект»

Место и время: 1 июля, 14:00, площадка Дома творческих Союзов

Гостей праздника ждёт красочная выставка-ярмарка мастеров ДПИ творческого объединения «Кузнецкая слобода», ярмарка средств массовой информации, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, фото-сушка с фотоклубом «Сибирь», концертно-развлекательная программа. Впервые в год экологии будет проведена экологическая акция «Создание пространственной скульптуры «Люди искусства». Все желающие смогут принять участие в создании скульптуры «Скрипачка» и «Художник» на основе тонких металлических каркасов из пластиковых бутылок. Особое место в праздничной программе займёт церемония награждения победителей городского конкурса композиторов «Навстречу 400-летию града Кузнецкого».

Бесплатный праздничный джазовый концерт

Место и время: 1 июля, 16:00, Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

В концерте примут участие Лауреат международных джазовых фестивалей Ольга Юшкова, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бенд» (главный дирижёр Александр Кабанов), ансамбль «Кузнецкий диксиленд» и ансамбль «Глэм Джаз квартет».

Вечерний праздничный концерт

Место и время: 1 июля, 19:00, площадь общественных мероприятий Центрального района

Соорганизатором концерта выступает «Авторадио-Новокузнецк». Мероприятие развернётся в новом формате, в него включён тематический блок «Дискотека 80-х» в исполнении кавер-групп «С ног на голову» и «Тревойс». Свое творчество подарят горожанам: рок-группа «Левый берег», вокальная группа «New Age», дуэт «Премия», артисты вокальных студий города и звёзды российской эстрады.

2 июля

Военно-исторический фестиваль на Кузнецкой крепости

Место и время: 2 июля, 12:00, территория музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Центральным событием заключительного дня празднований станет проведение военно-исторического фестиваля «Кузнецкий фронтир». Здесь можно познакомиться с различными историческими эпохами. Будут представлены: археологическая площадка — культура и ремёсла древних обществ; площадка средневековья, где можно посмотреть на военные особенности разных стран данного периода; площадка быта русских солдат времён Наполеоновских войн (ВИК «Томский пехотный полк»); площадка студии танца «Эхо времён», где можно разучить несколько бальных танцев XIX века; площадка русской культуры и казачьих спортивных состязаний (СПКК «Русич» и ЦРФЭ «Параскева Пятница»). Гости фестиваля смогут познакомиться с настоящим шаманом, попробовать свои силы в тире (лук, арбалет), а также приобрести различную сувенирную продукцию.

Будет ли фейерверк в Новокузнецке, пока неизвестно. Как мы уже писали, замглавы города по соцвопросам сказал, что это секрет.

ВашГород.ру также сделал подробную карту общегородских мероприятий. Чтобы узнать информацию о площадке, нажмите на цветную метку.