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Недвижимость и строительство

Как у них: девушка высмеивала фото сайта недвижимости и рискует попасть под суд

Сегодня 18:15
345
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vestinn.ru

Блогер высмеивал фотографии с сервиса по поиску недвижимости. Теперь ему угрожают судом.

Американский сервис по аренде и продаже недвижимости Zillow пригрозил судебным иском 23-летней Кейт Вагнер. Девушка ведёт блог, в котором высмеивает недостатки больших американских домов и их архитектуру.

Блогера обвинили в нарушении авторских прав, даже несмотря на то, что она указывала источник всех изображений и использовала их в пародийных целях, сообщает «TJ».

Согласно американскому Закону об авторском праве, в подобных случаях интеллектуальную собственность можно добросовестно использовать, но только для «критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, обучения в школе или исследований».

Компания Zillow ссылается на внутренние «Условия использования», описанные на отдельной странице сайта, согласно которым «запрещается заниматься воссозданием, модификацией, продажей или похожей деятельностью с любыми изображениями Zillow».

В настоящее время девушка приостановила работу блога и уже подыскивает адвоката.

Комментарии 2
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Акрихин
0 1
Скорее бы у нас так сделали
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val
0 0
Скорее бы у нас так сделали
Что сделали, чтобы девушки плакали?
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