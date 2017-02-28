Блогер высмеивал фотографии с сервиса по поиску недвижимости. Теперь ему угрожают судом.

Американский сервис по аренде и продаже недвижимости Zillow пригрозил судебным иском 23-летней Кейт Вагнер. Девушка ведёт блог, в котором высмеивает недостатки больших американских домов и их архитектуру.

Блогера обвинили в нарушении авторских прав, даже несмотря на то, что она указывала источник всех изображений и использовала их в пародийных целях, сообщает «TJ».

Согласно американскому Закону об авторском праве, в подобных случаях интеллектуальную собственность можно добросовестно использовать, но только для «критики, комментариев, новостных репортажей, преподавания, обучения в школе или исследований».

Компания Zillow ссылается на внутренние «Условия использования», описанные на отдельной странице сайта, согласно которым «запрещается заниматься воссозданием, модификацией, продажей или похожей деятельностью с любыми изображениями Zillow».

В настоящее время девушка приостановила работу блога и уже подыскивает адвоката.