В центре Новокузнецка перекроют движение
Сегодня 07:30
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Сегодня, 28 июня, в Новокузнецке временно закроют движение транспорта.
Оно будет остановлено с 14:00 до 16:00 на участке автодороги по улице Кирова от дома № 55 до дома № 103 (Сити Молл — Левый берег). Ограничения вводятся в связи с подготовкой к празднованию 399-летия города, сообщает novokuznetsk.su.
Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:
Автобусные маршруты:
Троллейбусные маршруты:
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Судя по количеству празднующих... народ за чьи деньги этот праздник проводится, впахивается на дачах, чтобы картофана было побольше.