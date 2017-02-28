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Что ждёт новокузнечан на День города

В центре Новокузнецка перекроют движение

Сегодня 07:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prozoro.info

Сегодня, 28 июня, в Новокузнецке временно закроют движение транспорта.

Оно будет остановлено с 14:00 до 16:00 на участке автодороги по улице Кирова от дома № 55 до дома № 103 (Сити Молл — Левый берег). Ограничения вводятся в связи с подготовкой к празднованию 399-летия города, сообщает novokuznetsk.su.

Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Автобусные маршруты:

  • №№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по проспекту Дружбы, улицам Кутузова, Циолковского, Транспортной на Вокзал;
  • №№ 164, 168, 169 от Левого берега по улице Транспортной на Вокзал;
  • №№ 70, 88, 94 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому, Бардина и далее по маршрутам;
  • № 26, 345 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому на улицу Кирова и далее по маршрутам;
  • №№ 58а, 94а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова и далее по маршрутам;
  • №№ 14, 47, 47а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова, Павловского, Ноградской и далее по маршрутам;

Троллейбусные маршруты:

  • № 6а по временному маршруту «проспект Октябрьский - проспект Строителей — улица Ярославская»;
  • №№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт - ГИБДД — улица Ярославская»;
  • № 3 перераспределён на маршрут № 7 «проспект Октябрьский - Стройбаза».
Комментарии 1
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z
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Мда.. по другому праздник чиговноежиков не заметят.
Судя по количеству празднующих... народ за чьи деньги этот праздник проводится, впахивается на дачах, чтобы картофана было побольше.
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