Сегодня, 28 июня, в Новокузнецке временно закроют движение транспорта.

Оно будет остановлено с 14:00 до 16:00 на участке автодороги по улице Кирова от дома № 55 до дома № 103 (Сити Молл — Левый берег). Ограничения вводятся в связи с подготовкой к празднованию 399-летия города, сообщает novokuznetsk.su.

Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Автобусные маршруты:

№№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по проспекту Дружбы, улицам Кутузова, Циолковского, Транспортной на Вокзал;

от Левого берега по проспекту Дружбы, улицам Кутузова, Циолковского, Транспортной на Вокзал; №№ 164, 168, 169 от Левого берега по улице Транспортной на Вокзал;

от Левого берега по улице Транспортной на Вокзал; №№ 70, 88, 94 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому, Бардина и далее по маршрутам;

от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому, Бардина и далее по маршрутам; № 26, 345 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому на улицу Кирова и далее по маршрутам;

от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому на улицу Кирова и далее по маршрутам; №№ 58а, 94а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова и далее по маршрутам;

от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова и далее по маршрутам; №№ 14, 47, 47а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова, Павловского, Ноградской и далее по маршрутам;

Троллейбусные маршруты: