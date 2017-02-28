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Недвижимость и строительство

Сибирячка дозвонилась до Путина и бесплатно получила квартиру

Сегодня 09:38
1065
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rutwi.ru

Чтобы получить нормальное жилье, сибирячке пришлось жаловаться Путину.

Жительница Забайкальского края Наталья Калинина во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала о плачевном состоянии её жилья, полученного после пожаров 2015 года. Тогда огонь полностью уничтожил её дом, сообщает Ura.ru.

Потом местные власти выдали погорельцам новое жильё. Но местные власти взамен утраченного дома выдали жилье, непригодное для жизни. После жалобы президенту женщине была выделена

В итоге региональные власти предоставили Наталье Калининой квартиру площадью 45,2 квадратных метра на Народной улице в Чите.

Комментарии 8
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Дон Хенаро 43999
15 2
Вот оно че, Михалыч...а я то, не знал, ипотеку плачу...а надо было всего то...)))))
Показушники хреновы...по всей стране аварийное жилье разваливается...они аж целую квартиру выделили...
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читатель
5 16
почаще надо жаловатся выше чтоб те ДРАЛИ БОЛЬШЕ местное руководство
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*
4 3
почаще надо жаловатся выше чтоб те ДРАЛИ БОЛЬШЕ местное руководство
Нужно страховать своё имущество. Почему мы из своего кармана должны оплачивать квартиры людям, которые не озаботились просчитываемым рисков? Почему кому-то что-то должны выдавать? Многие выплачивают ипотеку и кстати дополнительно страховку каждый год оплачивает, а кому-то все на блюдечке да с золотой каемочкой, только уметь правильно жаловаться главное.
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Акрихин
1 1
Нужно страховать своё имущество. Почему мы из своего кармана должны оплачивать квартиры людям, которые не озаботились просчитываемым рисков? Почему кому-то что-то должны выдавать? Многие выплачивают ипотеку и кстати дополнительно страховку каждый год оплачивает, а кому-то все на блюдечке да с золотой каемочкой, только уметь правильно жаловаться главное.
Вас, лохов ипотечных, надо драть, как сидорову козу, ибо "зачем стадам дары свободы..."
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Митрич
0 0
Дон Хенаро:
Вот оно че, Михалыч...а я то, не знал, ипотеку плачу...а надо было всего то...)))))
Показушники хреновы...по всей стране аварийное жилье разваливается...они аж целую квартиру выделили...
Хренара ! Ты платишь ипотеку ? Уже смешно -))))
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bhbyf
1 0
Нужно страховать своё имущество. Почему мы из своего кармана должны оплачивать квартиры людям, которые не озаботились просчитываемым рисков? Почему кому-то что-то должны выдавать? Многие выплачивают ипотеку и кстати дополнительно страховку каждый год оплачивает, а кому-то все на блюдечке да с золотой каемочкой, только уметь правильно жаловаться главное.
попробуйте застраховаться! страховые компании сейчас просчитывают риски и если, что отказывают в страховке, им не выгодно. А если вдруг и застраховались- в случае чего получите копейки.
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z
0 0
почаще надо жаловатся выше чтоб те ДРАЛИ БОЛЬШЕ местное руководство
Таким образом президент признал, что местные чиговноежики работают против населения, что они настолько "оторваны" от жизни и занимаются непонятно чем, что людям приходится отвлекать президента от его президентских дел, чтобы разрулить напортаченную работу, за которую платятся народные денюшки.
Прикиньте сколько людей сейчас обламываются, ведь они по своим проблемам до президента не дозвонились, либо их вопрос не озвучили ... и проблема жилья это не самая трагедийная ситуация.
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ххх
0 0
попробуйте застраховаться! страховые компании сейчас просчитывают риски и если, что отказывают в страховке, им не выгодно. А если вдруг и застраховались- в случае чего получите копейки.
Плюсую, кто связывался со страховыми, тот знает! Они все сделают, чтобы не платить или кинут копейки. И везде орут про свою убыточность. Выбивать с них только через суд!
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