Чтобы получить нормальное жилье, сибирячке пришлось жаловаться Путину.

Жительница Забайкальского края Наталья Калинина во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала о плачевном состоянии её жилья, полученного после пожаров 2015 года. Тогда огонь полностью уничтожил её дом, сообщает Ura.ru.

Потом местные власти выдали погорельцам новое жильё. Но местные власти взамен утраченного дома выдали жилье, непригодное для жизни. После жалобы президенту женщине была выделена

В итоге региональные власти предоставили Наталье Калининой квартиру площадью 45,2 квадратных метра на Народной улице в Чите.