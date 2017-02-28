Чтобы получить нормальное жилье, сибирячке пришлось жаловаться Путину.
Жительница Забайкальского края Наталья Калинина во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала о плачевном состоянии её жилья, полученного после пожаров 2015 года. Тогда огонь полностью уничтожил её дом, сообщает Ura.ru.
Потом местные власти выдали погорельцам новое жильё. Но местные власти взамен утраченного дома выдали жилье, непригодное для жизни. После жалобы президенту женщине была выделена
В итоге региональные власти предоставили Наталье Калининой квартиру площадью 45,2 квадратных метра на Народной улице в Чите.
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Показушники хреновы...по всей стране аварийное жилье разваливается...они аж целую квартиру выделили...
Вот оно че, Михалыч...а я то, не знал, ипотеку плачу...а надо было всего то...)))))
Показушники хреновы...по всей стране аварийное жилье разваливается...они аж целую квартиру выделили...
Прикиньте сколько людей сейчас обламываются, ведь они по своим проблемам до президента не дозвонились, либо их вопрос не озвучили ... и проблема жилья это не самая трагедийная ситуация.