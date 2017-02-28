В этом году в Новокузнецке 29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
ИЗ них 25 одиннадцатиклассников получили максимальный результат по русскому языку, 2 человека — по физике, 2 по информатике и ИКТ.
Больше всех стобалльников, 5 человек, выпустил лицей № 84. В гимназии № 44 и школе № 72 ЕГЭ на максимум сдали 3 человека, в лицее № 35, 111 и школе № 4 — 2 ученика.
По одному стобалльнику выпустили лицеи № 46, № 76, № 104, гимназия № 17, школы № 8, № 13, № 31, № 18, № 41, № 50, № 110 и № 99.
В Новокузнецке серьёзных нарушений во время ЕГЭ не было, сообщили в администрации города. За нарушения с экзаменов удалили трёх человек.
Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал лучшие школы города. Примечательно, что и там в лидерах лицей № 84. Однако у него могут появиться конкуренты: напомним, в Новокузнецке строят частную школу, где планируют использовать инновационные методы обучения.
Как уже писал ВашГород.ру, в этом году в Кузбассе стобалльников по русскому языку и другим предметам больше.
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