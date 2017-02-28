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Какие школы Новокузнецка выпустили больше стобалльников ЕГЭ

Сегодня 09:41
1200
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Virtus-online.ru

В этом году в Новокузнецке 29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

ИЗ них 25 одиннадцатиклассников получили максимальный результат по русскому языку, 2 человека — по физике, 2 по информатике и ИКТ.

Больше всех стобалльников, 5 человек, выпустил лицей № 84. В гимназии № 44 и школе № 72 ЕГЭ на максимум сдали 3 человека, в лицее № 35, 111 и школе № 4 — 2 ученика.

По одному стобалльнику выпустили лицеи № 46, № 76, № 104, гимназия № 17, школы № 8, № 13, № 31, № 18, № 41, № 50, № 110 и № 99.

В Новокузнецке серьёзных нарушений во время ЕГЭ не было, сообщили в администрации города. За нарушения с экзаменов удалили трёх человек.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал лучшие школы города. Примечательно, что и там в лидерах лицей № 84. Однако у него могут появиться конкуренты: напомним, в Новокузнецке строят частную школу, где планируют использовать инновационные методы обучения.

Как уже писал ВашГород.ру, в этом году в Кузбассе стобалльников по русскому языку и другим предметам больше.

Комментарии 4
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5 1
Мура эти ЕГЭ. Никаких знаний, одни натаски!
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Родители выпускника лицея 84
5 4
Мы очень гордимся лицеем 84 , который закончил наш сын в этом году. Учился в физико- техническом классе. Качество обучения очень высокое. Особенно хочется отметить педагога по физике - Ирину Васильевну, педагога по математике -Марию Викторовну, педагога по информатике - Татьяну Павловну, педагога по русскому- Наталью Юрьевну. Огромную работу провела в работе с детьми вся администрация лицея, вместе с директором. Это заключалось в поддержании связи с выпускниками предыдущих лет, пропаганде хороших знаний и учебы в крупных городах. Проводились многочисленные творческие мероприятия. Все дети, которые хотели учиться, все сдали ЕГЭ очень хорошо. Ребята со 100 баллами большие умницы. Баллы настоящие. Лицей не присваивает старания учителей других школ. Нет. Лицей создает благоприятные условия для погружения в предмет. Дети поступали в лицей из сильных школ. Почти у всех уже была мотивация к учебе. Но в своих школах не всегда есть нужный набор сильных учителей. Для физико- технического направления это один набор, для химико- биологического другой, для гуманитарного- третий. Это очень важно для работы с талантливыми детьми. В процессе учебы ребята участвовали в олимпиадах, конференциях. В самом лицее стараются с детьми выстраивать доверительные отношения. Конечно, есть дети, которые пришли в лицей случайно, к знаниям стремились не особо. Но даже они написали ЕГЭ на 70 баллов. Учась рядом с сильными и целеустремленными детьми, такие дети тоже автоматически погружались в атмосферу знаний. Когда весь класс разбирает задачу по физике, то просто отсидеться не получится, приходится слушать. Знания записывались у них на подсознание. И на экзамен они пришли не с пустой головой. Но конечно, лучше поступать с желанием учиться, тогда и результат будет очень высоким. Огромная благодарность всем сотрудникам лицея за работу с нашими детьми!
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Гыыыыы!
0 2
Мы очень гордимся лицеем 84 , который закончил наш сын в этом году. Учился в физико- техническом классе. Качество обучения очень высокое. Особенно хочется отметить педагога по физике - Ирину Васильевну, педагога по математике -Марию Викторовну, педагога по информатике - Татьяну Павловну, педагога по русскому- Наталью Юрьевну. Огромную работу провела в работе с детьми вся администрация лицея, вместе с директором. Это заключалось в поддержании связи с выпускниками предыдущих лет, пропаганде хороших знаний и учебы в крупных городах. Проводились многочисленные творческие мероприятия. Все дети, которые хотели учиться, все сдали ЕГЭ очень хорошо. Ребята со 100 баллами большие умницы. Баллы настоящие. Лицей не присваивает старания учителей других школ. Нет. Лицей создает благоприятные условия для погружения в предмет. Дети поступали в лицей из сильных школ. Почти у всех уже была мотивация к учебе. Но в своих школах не всегда есть нужный набор сильных учителей. Для физико- технического направления это один набор, для химико- биологического другой, для гуманитарного- третий. Это очень важно для работы с талантливыми детьми. В процессе учебы ребята участвовали в олимпиадах, конференциях. В самом лицее стараются с детьми выстраивать доверительные отношения. Конечно, есть дети, которые пришли в лицей случайно, к знаниям стремились не особо. Но даже они написали ЕГЭ на 70 баллов. Учась рядом с сильными и целеустремленными детьми, такие дети тоже автоматически погружались в атмосферу знаний. Когда весь класс разбирает задачу по физике, то просто отсидеться не получится, приходится слушать. Знания записывались у них на подсознание. И на экзамен они пришли не с пустой головой. Но конечно, лучше поступать с желанием учиться, тогда и результат будет очень высоким. Огромная благодарность всем сотрудникам лицея за работу с нашими детьми!
Купили баллы, теперь траты пойдут выше: ВУЗ, хорошая работа, армия, ипотека, семья киндера, машина и дача, внуки и ваши похороны.
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z
0 1
Мы очень гордимся лицеем 84 , который закончил наш сын в этом году. Учился в физико- техническом классе. Качество обучения очень высокое. Особенно хочется отметить педагога по физике - Ирину Васильевну, педагога по математике -Марию Викторовну, педагога по информатике - Татьяну Павловну, педагога по русскому- Наталью Юрьевну. Огромную работу провела в работе с детьми вся администрация лицея, вместе с директором. Это заключалось в поддержании связи с выпускниками предыдущих лет, пропаганде хороших знаний и учебы в крупных городах. Проводились многочисленные творческие мероприятия. Все дети, которые хотели учиться, все сдали ЕГЭ очень хорошо. Ребята со 100 баллами большие умницы. Баллы настоящие. Лицей не присваивает старания учителей других школ. Нет. Лицей создает благоприятные условия для погружения в предмет. Дети поступали в лицей из сильных школ. Почти у всех уже была мотивация к учебе. Но в своих школах не всегда есть нужный набор сильных учителей. Для физико- технического направления это один набор, для химико- биологического другой, для гуманитарного- третий. Это очень важно для работы с талантливыми детьми. В процессе учебы ребята участвовали в олимпиадах, конференциях. В самом лицее стараются с детьми выстраивать доверительные отношения. Конечно, есть дети, которые пришли в лицей случайно, к знаниям стремились не особо. Но даже они написали ЕГЭ на 70 баллов. Учась рядом с сильными и целеустремленными детьми, такие дети тоже автоматически погружались в атмосферу знаний. Когда весь класс разбирает задачу по физике, то просто отсидеться не получится, приходится слушать. Знания записывались у них на подсознание. И на экзамен они пришли не с пустой головой. Но конечно, лучше поступать с желанием учиться, тогда и результат будет очень высоким. Огромная благодарность всем сотрудникам лицея за работу с нашими детьми!
Теперь ваши детки устартуют из новокузнецка и будут приносить пользу в совершенно другом месте и другим людям. Слова на хлебушек не намажешь.
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