Жизни детей могли оборваться в реке Томь в районе Кузнецкого моста.
На помощь им пришли специалисты «Кемеровской службы спасения», которые ежедневно патрулируют акватории озера Красное и реки Томь.
Благодаря патрулированию, с начала лета удалось спасти четверых людей — одного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из озера Красное, а также троих детей, 2000−2003 годов рождения, их спасли из реки Томь в районе Кузнецкого моста, — сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что для проведения спасательных операций в распоряжении экипажа есть спасательные жилеты и круги, средства первой медицинской помощи. При необходимости специалисты могут проводить поисковые работы под водой. В каждом из экипажей есть обученные водолазы со специальным снаряжением. Спасательное судно будет курсировать по водным объектам на протяжении всего купального сезона.
Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам быть внимательнее и соблюдать меры личной безопасности.
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