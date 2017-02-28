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В Кемерове спасли троих тонущих подростков

Сегодня 09:54
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemrescue.ru

Жизни детей могли оборваться в реке Томь в районе Кузнецкого моста.

На помощь им пришли специалисты «Кемеровской службы спасения», которые ежедневно патрулируют акватории озера Красное и реки Томь.

Благодаря патрулированию, с начала лета удалось спасти четверых людей — одного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из озера Красное, а также троих детей, 2000−2003 годов рождения, их спасли из реки Томь в районе Кузнецкого моста, — сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что для проведения спасательных операций в распоряжении экипажа есть спасательные жилеты и круги, средства первой медицинской помощи. При необходимости специалисты могут проводить поисковые работы под водой. В каждом из экипажей есть обученные водолазы со специальным снаряжением. Спасательное судно будет курсировать по водным объектам на протяжении всего купального сезона.

Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам быть внимательнее и соблюдать меры личной безопасности.

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