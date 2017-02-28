Экономисты и медики называют разные причины участившихся визитов россиян в аптеки.
За первые пять месяцев 2017 года граждане приобрели на 11,5 процента больше упаковок лекарственных препаратов. Аптеки выручили на 15 процентов больше в стоимостном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом. Об этом пишет novokuznetsk.su.
По мнению экономистов, это связано с ростом покупательной способности населения. Врачи считают, что россияне стали чаще ходить в аптеку из-за погодных условий, которые в этом году способствовали росту заболеваемости.
На территории всей страны зафиксированы резкие перепады температур, жара до 40 градусов, ливневые дожи и град.
Ранее ВашГород.ру рассказывал об аномальной жаре в Кузбассе, а также о резких перепадах температур в ближайшие десять лет.
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Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
У нас, кстати, и кроме диабета полно неизлечимых болячек, необратимых последствий.
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