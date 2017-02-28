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Россияне стали больше тратить на лекарства

Сегодня 10:50
315
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kremlinrus.ru

Экономисты и медики называют разные причины участившихся визитов россиян в аптеки.

За первые пять месяцев 2017 года граждане приобрели на 11,5 процента больше упаковок лекарственных препаратов. Аптеки выручили на 15 процентов больше в стоимостном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом. Об этом пишет novokuznetsk.su.

По мнению экономистов, это связано с ростом покупательной способности населения. Врачи считают, что россияне стали чаще ходить в аптеку из-за погодных условий, которые в этом году способствовали росту заболеваемости.

На территории всей страны зафиксированы резкие перепады температур, жара до 40 градусов, ливневые дожи и град.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об аномальной жаре в Кузбассе, а также о резких перепадах температур в ближайшие десять лет.

Комментарии 11
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Пенсионер-инвалид
12 0
Будешь тут. Я инвалид, диабетик. Пошёл с рецептом в аптеку - а лекарства нет, пришлось покупать. Не подыхать же.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
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Бусина
4 2
Будешь тут. Я инвалид, диабетик. Пошёл с рецептом в аптеку - а лекарства нет, пришлось покупать. Не подыхать же.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
А он свои денюшки не тратит на лечения и реабилитации.как и на чартер ...это все за счет бюджета....они( чиновники) лечатся не за свои кровные.Они в особом списке, на предоставление таких мед услуг.
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Василий
12 0
Экономисты точно дебилы,раз утверждают,что россияне стали больше тратить на лекарство,так как увеличилась у них покупательская способность. Мол раньше была низкая и они не заботились о своём здоровье.
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Эн
4 0
По мнению экономистов.... увеличились доходы !!!и только поэтому стали чаще ходить за лекарствами ?!?! Ольга , вы где такую ерунду " черпаете" ???
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Акрихин
1 3
Будешь тут. Я инвалид, диабетик. Пошёл с рецептом в аптеку - а лекарства нет, пришлось покупать. Не подыхать же.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
Зря тратишь, диабет неизлечим
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Акрихин
0 2
А он свои денюшки не тратит на лечения и реабилитации.как и на чартер ...это все за счет бюджета....они( чиновники) лечатся не за свои кровные.Они в особом списке, на предоставление таких мед услуг.
Ты бредишь, ожерелье ?
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Митрич
1 1
Будешь тут. Я инвалид, диабетик. Пошёл с рецептом в аптеку - а лекарства нет, пришлось покупать. Не подыхать же.
Вот так и все, "добровольно и с песнями", идут в аптеки, выбирая дешёвые аналоги. Т.к. доходы то у нас не губернаторские.
Ну так и вы - не губернатор... :-))))
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Митрич
1 3
А он свои денюшки не тратит на лечения и реабилитации.как и на чартер ...это все за счет бюджета....они( чиновники) лечатся не за свои кровные.Они в особом списке, на предоставление таких мед услуг.
Бусина, не разводи треп, ибо это клевета чистой воды.
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Вот вот!
1 0
Зря тратишь, диабет неизлечим
Лекарства здорово продлевают жизнь. А без них кома и до свидания.
У нас, кстати, и кроме диабета полно неизлечимых болячек, необратимых последствий.
Ты себя считаешь здоровым?
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z
0 0
Потому что врачи это дорого, проще таблетки употреплять.
Эра советской медицины закончилась.
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Эх, Митрич...
1 0
Ну так и вы - не губернатор... :-))))
Получается для бесплатного лечения нужна большая должность?
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