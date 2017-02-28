Экономисты и медики называют разные причины участившихся визитов россиян в аптеки.

За первые пять месяцев 2017 года граждане приобрели на 11,5 процента больше упаковок лекарственных препаратов. Аптеки выручили на 15 процентов больше в стоимостном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом. Об этом пишет novokuznetsk.su.

По мнению экономистов, это связано с ростом покупательной способности населения. Врачи считают, что россияне стали чаще ходить в аптеку из-за погодных условий, которые в этом году способствовали росту заболеваемости.

На территории всей страны зафиксированы резкие перепады температур, жара до 40 градусов, ливневые дожи и град.

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