Расширение жилплощади и организация комфортного места для отдыха — вопрос, актуальный для многих владельцев частной или загородной недвижимости.

Необходимость в дополнительной жилплощади на даче или в загородном доме возникает по разным причинам. Предлагаем несколько недорогих вариантов расширения жилой площади.

Обустройство чердака

Комната на чердаке станет не только отличным местом для уединения и комфортного пребывания наедине со своими мыслями, но и позволит превратить непритязательный дачный домик с постоянной нехваткой площади в уютное семейное гнездышко.

Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен.

Чтобы оборудовать чердак его изначально необходимо утеплить. Для теплоизоляции обычно используют минеральную вату или пенополистерол. Также не лишним будет обработать стропильную систему специальными защитными пропитками или антисептиками.

Далее между стропилами укладывается утеплитель, после него обязательно идёт пароизоляция. А уже после можно делать чистовую отделку. Для чистовой отделки обычно используют вагонку, пластиковые панели или влагостойкие плиты ДВП, ДСП, ОСП или фанеру.

Расширение за счёт терассы

Один из наименее затратных вариантов-расширение загородного дома за счет террасы. Назначение террасы может быть самым разнообразным. Она может служить гостиной, столовой, кабинетом. Можно на террасе поставить барбекю или декоративный очаг, тогда она превратится в прекрасную зону для отдыха и встречи гостей.

Дополнительный домик

Небольшой отдельно стоящий домик на территории участка подойдет тем, кто любит уединение. Это может быть летняя кухня, мастерская или дополнительная гостиная. Такой домик подойдет и семьям с детьми. Для них он станет дополнительной игровой площадкой, а вам подарит покой и тишину (хотя бы на время) в основном доме.