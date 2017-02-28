В Кузнецке День города отпразднуют с 30 по 2 июля.

Большинство развлечений будет в Саду Алюминщиков и в Кузнецкой крепости.

ВашГород.ру приготовил для читателей карту мероприятий ко Дню города в Кузнецком районе. Чтобы узнать информацию о каждой площадке, нажмите на цветную метку.

Подробную программу общегородских мероприятий на 399-летие Новокузнецка смотрите здесь.