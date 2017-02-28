В Кузнецке День города отпразднуют с 30 по 2 июля.
Большинство развлечений будет в Саду Алюминщиков и в Кузнецкой крепости.
ВашГород.ру приготовил для читателей карту мероприятий ко Дню города в Кузнецком районе. Чтобы узнать информацию о каждой площадке, нажмите на цветную метку.
Подробную программу общегородских мероприятий на 399-летие Новокузнецка смотрите здесь.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
В своей статье от 9 февраля "Как в 2017 году изменится Кузнецкий район" вы писали что администрация города обещала,цитирую:
"К слову о трамваях: полотно от Кузнецкого моста до Обнорского обещают заменить."
Обещанную Вами статью по этому вопросу, будут ли данные работы производится я так и не увидел вот уже в течении наверно 3 недель....
И вот как то мне эта информация куда более интереснее...
.Еще интереснее где дорожники на Народной...И почему дорога была сделана только до ДК Алюминщиков, хотя самая убитая ее часть от ДК до 30 квартала...
Вам не кажется что назрела необходимость взять большое интервью у Оксаны И. по данным вопросам. А то наобещали преображения района в год Кузнецкого района...
ВГ
В своей статье от 9 февраля "Как в 2017 году изменится Кузнецкий район" вы писали что администрация города обещала,цитирую:
"К слову о трамваях: полотно от Кузнецкого моста до Обнорского обещают заменить."
Обещанную Вами статью по этому вопросу, будут ли данные работы производится я так и не увидел вот уже в течении наверно 3 недель....
И вот как то мне эта информация куда более интереснее...
.Еще интереснее где дорожники на Народной...И почему дорога была сделана только до ДК Алюминщиков, хотя самая убитая ее часть от ДК до 30 квартала...
Вам не кажется что назрела необходимость взять большое интервью у Оксаны И. по данным вопросам. А то наобещали преображения района в год Кузнецкого района...
Специально для Вас мы созвонились с начальником МТТП Николаем Гавриловым. По его словам, замена трамвайных путей запланирована на 2018 год.
Почему ранее сообщалось о замене в 2017 году, у нас пока информации нет.
Спасибо.
Уважаемый Дон Хенаро!
Специально для Вас мы созвонились с начальником МТТП Николаем Гавриловым. По его словам, замена трамвайных путей запланирована на 2018 год.
Почему ранее сообщалось о замене в 2017 году, у нас пока информации нет.
Спасибо.
Как всегда на Кузнецкий район денег не хватило....