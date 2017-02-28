Он устроил пьяный дебош на даче.

В центре скандала оказался руководитель департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин. Об этом рассказала одна из участниц инцидента. По словам женщины, конфликт произошёл в дачном посёлке. Соседи сделали замечание компании Карпунькина из-за громкой музыки и поздних посиделок. В ответ супруги Карпунькины напали на дачников и начали их избивать.

Когда попытались объяснить, что время уже достаточно много, люди уже отдыхают, на что нас, мягко говоря, послали. Когда попытались сказать, что так себя вести нельзя, соседка Карпунькина (жена Сергея Карпунькина) накинулась на меня, сбила меня с ног. Я, естественно, этого никак не ожидала. Она запрыгнула на меня сверху и начала наносить удары руками, пинала. Я пыталась столкнуть ее с себя. В результате встать у меня не получилось, потому что удары ногами наносились постоянно. Я начала кричать, на крики прибежала дочь. В это время я вижу, что моя дочь, Полина, падает от удара в голову, который ей нанёс Карпунькин. Боковым зрением я вижу, что в то же время мой отец был свален на землю, он лежал на боку. Сосед, Сергей, и, видимо, гости там были, просто его пинают, он закрывал лицо руками. Видимо, в это время ему сломали руку, — цитирует novokuznetsk.su слова женщины.

Нападавшие, по её словам, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации. На время проверки Сергей Карпунькин отстранён от своих обязанностей, рассказали «Интерфаксу» в администрации Кемеровской области.

Исполнять обязанности начальника департамента назначен заместитель Карпунькина Юрий Ударцев.

Как уточняет информагентство, инцидент произошёл в СНТ «Рябинка». Потерпевшие обратились в полицию с заявлением. Правоохранительные органы проводят проверку информации.