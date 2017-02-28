В этом году жители области страдают от насекомых чаще, чем в прошлом.

Всего с начала эпидемического сезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 26 839 человек. Из них детей и подростков до 17 лет — 5 173 человека. Это выше на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатируют специалисты регионального Роспотребнадзора.

Чаще других страдают жители Гурьевска, Крапивинского, Тисульского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, Юргинского районов.

При лабораторном исследовании 5 952 клещей в 426 насекомых выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. При исследовании 319 клещей в 87 обнаружен возбудитель боррелиоза.

В медицинские организации госпитализировано с подозрением на заболевания, передающиеся иксодовыми клещами, 470 больных. Диагноз клещевой вирусный энцефалит установлен 17 больным, иксодовый клещевой боррелиоз — 49 больным.

Специалисты призывают кузбассовцев соблюдать ряд правил при посещении леса. На одежду нужно наносить отпугивающие клещей средства, а саму одежду выбирать светлых тонов. Не стоит располагаться в затемнённых местах с высоким травостоем и вблизи троп. Каждые полчаса-1,5 часа пребывания в лесу следует проводить само- и взаимоосмотры, регулярно осматривать на наличие клещей домашних животных после прогулок на природе.

При обнаружении присосавшихся клещей пострадавшим надо немедленно обратиться в поликлинику, травмпункт для удаления и проведения исследования снятых клещей. Если насекомое удалёно самостоятельно, то необходимо сохранить его живым, поместив во влажный бинт и полиэтиленовый пакет, и доставить в медицинскую организацию.