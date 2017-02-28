На сайте Nvkz. me ожил музейный экспонат — редкая книга «Кузнецкстрой в воспоминаниях»
Уникальный экспонат без прикрас рассказывает историю Новокузнецка в Советское время.
«Судьба города решена во время перекура. Это не преувеличение. Так было. Потому что одним из куривших был „Железный Феликс“. Тот самый Дзержинский», — говорится в описании.
Откровенность сыграла с изданием злую шутку — книгу сочли вредной и принялись уничтожать. Экземпляр в Новокузнецке чудом выжил и бережно хранится в Новокузнецком краеведческом музее. Но теперь любой горожанин может узнать историю города из первых уст.
Книгу можно прочитать здесь.
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