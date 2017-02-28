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Что ждёт новокузнечан на День города

Опубликована откровенная книга о создании Новокузнецка

Сегодня 13:02
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nvkz.me

На сайте Nvkz. me ожил музейный экспонат — редкая книга «Кузнецкстрой в воспоминаниях»

Уникальный экспонат без прикрас рассказывает историю Новокузнецка в Советское время.

«Судьба города решена во время перекура. Это не преувеличение. Так было. Потому что одним из куривших был „Железный Феликс“. Тот самый Дзержинский», — говорится в описании.

Откровенность сыграла с изданием злую шутку — книгу сочли вредной и принялись уничтожать. Экземпляр в Новокузнецке чудом выжил и бережно хранится в Новокузнецком краеведческом музее. Но теперь любой горожанин может узнать историю города из первых уст.

Книгу можно прочитать здесь.

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