С 1 июля плата за «коммуналку» поднимется.

В Кузбассе тарифы в среднем вырастут на 5,9 процента.

В Кемерове планируется повышение по холодной воде и водоотведению на 7,3 процента, отоплению и горячему водоснабжению — на 5,9 процента, а электроэнергии — на 3,8 процента. В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента, — цитирует «Сибдепо» слова начальника областной Госжилинспекции Ирины Гайденко.

Она отметила, что каждое муниципальное образование само устанавливает размер повышения платы за услуги ЖКХ. Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о планируемом повышении платы за проезд в маршрутках.