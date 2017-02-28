С 1 июля плата за «коммуналку» поднимется.
В Кузбассе тарифы в среднем вырастут на 5,9 процента.
В Кемерове планируется повышение по холодной воде и водоотведению на 7,3 процента, отоплению и горячему водоснабжению — на 5,9 процента, а электроэнергии — на 3,8 процента. В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента, — цитирует «Сибдепо» слова начальника областной Госжилинспекции Ирины Гайденко.
Она отметила, что каждое муниципальное образование само устанавливает размер повышения платы за услуги ЖКХ. Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал о планируемом повышении платы за проезд в маршрутках.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
За ЖКХ, за маршрутку...за бесплатную "медицину"...например
А тем временем путинские дружки олигархи будут воровать миллиардами и отдыхать в куршавелях и покупать виноградники по тосканам...))
Об этом вас должны уведомить уважающие ваши деньги управляющие компании.
("Здоровья вам ... !")
Вата молчит...а значит может позволить себе платить...поэтому "улыбаемся и платим")))
За ЖКХ, за маршрутку...за бесплатную "медицину"...например
А тем временем путинские дружки олигархи будут воровать миллиардами и отдыхать в куршавелях и покупать виноградники по тосканам...))
"Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.", - но при этом: "В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента,". Мне одной кажется, что Гайденко пора к прокурору?
Подхалим - это тот, кто льстит и угодничает ради достижения своих корыстных целей.
Следовательно, аноним никак не может быть подхалимом.
А если человек имеет своё (ОТЛИЧНОЕ ОТ ТВОЕГО!) мнение, то не надо причислять его к подлецам и негодяям.
К себе лучше присмотрись ...
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!
Подхалим - это тот, кто льстит и угодничает ради достижения своих корыстных целей.
Следовательно, аноним никак не может быть подхалимом.
А если человек имеет своё (ОТЛИЧНОЕ ОТ ТВОЕГО!) мнение, то не надо причислять его к подлецам и негодяям.
К себе лучше присмотрись ...
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!