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Что ждёт новокузнечан на День города

На сколько станут дороже услуги ЖКХ в Новокузнецке и в Кемерове

Сегодня 13:53
2471
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img12.nnm.me

С 1 июля плата за «коммуналку» поднимется.

В Кузбассе тарифы в среднем вырастут на 5,9 процента.

В Кемерове планируется повышение по холодной воде и водоотведению на 7,3 процента, отоплению и горячему водоснабжению — на 5,9 процента, а электроэнергии — на 3,8 процента. В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента, — цитирует «Сибдепо» слова начальника областной Госжилинспекции Ирины Гайденко.

Она отметила, что каждое муниципальное образование само устанавливает размер повышения платы за услуги ЖКХ. Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о планируемом повышении платы за проезд в маршрутках.

Комментарии 22
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Разве Гайденко еще не арестована?
7 0
Странно.
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Акрихин
19 4
Не платил, и платить не собираюсь !
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Дон Хенаро 44032
27 31
Зачем повышение?
Вата молчит...а значит может позволить себе платить...поэтому "улыбаемся и платим")))
За ЖКХ, за маршрутку...за бесплатную "медицину"...например
А тем временем путинские дружки олигархи будут воровать миллиардами и отдыхать в куршавелях и покупать виноградники по тосканам...))
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Местная 7746
39 0
"Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.", - но при этом: "В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента,". Мне одной кажется, что Гайденко пора к прокурору?
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Особое ВНИМАНИЕ ! ! !
5 0
30-го июня всем необходимо передать показания счетчиков для расчета за поставляемый ресурс по новому тарифу с 01 июля 2017 года!
Об этом вас должны уведомить уважающие ваши деньги управляющие компании.
("Здоровья вам ... !")
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проходили уже
6 0
С разными ОДНами процентов на 10-15 небось подскочит.
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Прохожий
18 4
Дон Хенаро:
Вата молчит...а значит может позволить себе платить...поэтому "улыбаемся и платим")))
За ЖКХ, за маршрутку...за бесплатную "медицину"...например
А тем временем путинские дружки олигархи будут воровать миллиардами и отдыхать в куршавелях и покупать виноградники по тосканам...))
Да есть еще упоротая(глупая)вата верящая путлеру и его банде.Ведь не понимают убогие что впереди только крах.
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Вата
38 18
Да есть еще упоротая(глупая)вата верящая путлеру и его банде.Ведь не понимают убогие что впереди только крах.
Прав, таких как ты, Хренара, Ветер перемен ждёт крах ! Дадут вам в руки пилу и кайло, будете строить чё-нить на Северах !
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Прохожий
12 5
Прав, таких как ты, Хренара, Ветер перемен ждёт крах ! Дадут вам в руки пилу и кайло, будете строить чё-нить на Северах !
Уж лучше на северах чем путинским холуем,пособником бандитов.
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Вата
28 13
Уж лучше на северах чем путинским холуем,пособником бандитов.
Там поймёшь, что лучше, когда лагерной пылью станешь, ха ха ха
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Прохожий
14 18
Там поймёшь, что лучше, когда лагерной пылью станешь, ха ха ха
Таких подхалимов а вероятно и стукачей в народе не любят.
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Людмила
10 0
Местная:
"Суммарно рост не должен превышать 5,9 процента с учётом увеличения в регионе тарифа на электроэнергию — на 3,8 процента.", - но при этом: "В Новокузнецке рост на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии, составит 6,3 процента,". Мне одной кажется, что Гайденко пора к прокурору?
Гайденко:"Мы провели предварительный расчет...","Мы сравниваем областные центры СФО..." Конкретно.что Гайденко (вместе с кем-то) СРАВНИВАЕТ? Кто больше украл из бюджета каждого региона РФ? По словам Гайденко: в Кемеровской области-ВОРУЮТ,но меньше,чем в в других регионах РФ.Ах,как мы рады!!!
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ага
14 4
Таких подхалимов а вероятно и стукачей в народе не любят.
И где здесь подхалим?
Подхалим - это тот, кто льстит и угодничает ради достижения своих корыстных целей.
Следовательно, аноним никак не может быть подхалимом.
А если человек имеет своё (ОТЛИЧНОЕ ОТ ТВОЕГО!) мнение, то не надо причислять его к подлецам и негодяям.
К себе лучше присмотрись ...
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Имя есть
7 3
Не платил, и платить не собираюсь !
Научи, как, при з.п. всей белой, уйти от приставов?
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!
ответить
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Прохожий
3 18
И где здесь подхалим?
Подхалим - это тот, кто льстит и угодничает ради достижения своих корыстных целей.
Следовательно, аноним никак не может быть подхалимом.
А если человек имеет своё (ОТЛИЧНОЕ ОТ ТВОЕГО!) мнение, то не надо причислять его к подлецам и негодяям.
К себе лучше присмотрись ...
Вы вероятно сторонник путина.Ну что же Ваше право.Только где смысл?Я борюсь за могущество и процветание моей Страны России.А вы извините, на стороне жуликов и воров?Чем Вам так потрафил Ваш хозяин за 17 лет ?Мою Россию с колен поднял?Самому то не смешно?
ответить
аватар
123
1 0
Научи, как, при з.п. всей белой, уйти от приставов?
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!
Это и есть цифровой концлагерь. Но выход есть - уничтожение дата центров. Смотрел фильм "Бойцовский клуб"?
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Вата
16 1
Таких подхалимов а вероятно и стукачей в народе не любят.
А мне насрать кого не любят хомячки анального ! Ты, это, готовься, к приезду воронка
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аватар
Акрихин
1 0
Научи, как, при з.п. всей белой, уйти от приставов?
Чтоб не арестовывали карты зарплатные и пенсионные?
А во хрен вам! Мы все в СИСТЕМЕ!
Как не увертывайся, расплата приходит!
Выбрось карту, работай только с наличными в конверте, и будет тебе счастье
ответить
аватар
Вата
0 1
Вы вероятно сторонник путина.Ну что же Ваше право.Только где смысл?Я борюсь за могущество и процветание моей Страны России.А вы извините, на стороне жуликов и воров?Чем Вам так потрафил Ваш хозяин за 17 лет ?Мою Россию с колен поднял?Самому то не смешно?
Борешься сидя за компом в офисе ? ...Твоя Россия ? А что в психбольнице вай фай подключили ?
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Прохожий
1 2
Тыкать удел невоспитанного быдла.Привет!
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Вата
2 0
Тыкать удел невоспитанного быдла.Привет!
На Вы ты ещё не заработал ! Пока !
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