Новокузнечанка Татьяна Глушкова создала в городе занятия фитнесом для особых ребятишек «Ромашка».

На проект Татьяну вдохновил её сын Рома: в 1,8 года ему поставили диагноз ДЦП. Мальчика многие зовут «Ромашка», так и родилось название для фитнеса.

Занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития: аутизмом, ДЦП, синдромами Дауна, дефицита внимания и гиперактивности и так далее. Упражнения помогают им взаимодействовать друг с другом, развивают моторику и сенсорику, двигательные навыки.

«У нас у единственных в городе занятия проходят без родителей, и это способствует самостоятельности», — рассказала ВашГород.ру Татьяна Глушкова.

А в августе Татьяна планирует учить ребятишек катанию на роликах. Пока же центр переезжает в другое здание: занятия начнутся после 16 июля. Подробную информацию и цены можно узнать на странице во «ВКонтакте».