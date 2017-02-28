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Что ждёт новокузнечан на День города

В Новокузнецке появился уникальный фитнес для особых детей

Сегодня 14:35
369
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Новокузнечанка Татьяна Глушкова создала в городе занятия фитнесом для особых ребятишек «Ромашка».

На проект Татьяну вдохновил её сын Рома: в 1,8 года ему поставили диагноз ДЦП. Мальчика многие зовут «Ромашка», так и родилось название для фитнеса.

Занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития: аутизмом, ДЦП, синдромами Дауна, дефицита внимания и гиперактивности и так далее. Упражнения помогают им взаимодействовать друг с другом, развивают моторику и сенсорику, двигательные навыки.

«У нас у единственных в городе занятия проходят без родителей, и это способствует самостоятельности», — рассказала ВашГород.ру Татьяна Глушкова.

А в августе Татьяна планирует учить ребятишек катанию на роликах. Пока же центр переезжает в другое здание: занятия начнутся после 16 июля. Подробную информацию и цены можно узнать на странице во «ВКонтакте».

Комментарии 2
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:)
5 5
Вот умеют же умные денюжку с земли поднять.
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РГ
3 5
Вот умеют же умные денюжку с земли поднять.
Что значит "с земли поднять"? Как будто для этого делать вообще ничего не надо.
И вообще, кто такая денЮжка?
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