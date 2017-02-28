Новокузнечанка Татьяна Глушкова создала в городе занятия фитнесом для особых ребятишек «Ромашка».
На проект Татьяну вдохновил её сын Рома: в 1,8 года ему поставили диагноз ДЦП. Мальчика многие зовут «Ромашка», так и родилось название для фитнеса.
Занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития: аутизмом, ДЦП, синдромами Дауна, дефицита внимания и гиперактивности и так далее. Упражнения помогают им взаимодействовать друг с другом, развивают моторику и сенсорику, двигательные навыки.
«У нас у единственных в городе занятия проходят без родителей, и это способствует самостоятельности», — рассказала ВашГород.ру Татьяна Глушкова.
А в августе Татьяна планирует учить ребятишек катанию на роликах. Пока же центр переезжает в другое здание: занятия начнутся после 16 июля. Подробную информацию и цены можно узнать на странице во «ВКонтакте».
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И вообще, кто такая денЮжка?