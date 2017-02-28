Женщины потеряли деньги, а у некоторых начались проблемы со здоровьем.

В Кемерове более 30 женщин обратились в полицию и в прокуратуру после посещения салона красоты Ирины Кочетковой. Она обещала клиенткам нереальное преображение, но чуда не произошло.

За обширный комплекс услуг женщина просила всего 1 000 рублей. Объявления распространяла в интернете, причём под разными именами и никами.

На крючок дамы попались более трёх десятков горожанок. И если одни лишились денег, то у других вдобавок возникли проблемы со здоровьем после процедур.

Сейчас Ирина Кочеткова под очередным вымышленным именем предлагает свои услуги жительницам Междуреченска, передают «Вести-Кузбасс».