Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Что ждёт новокузнечан на День города

Десятки кемеровчанок пострадали от действий косметолога

Сегодня 15:01
267
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ptnasa.net

Женщины потеряли деньги, а у некоторых начались проблемы со здоровьем.

В Кемерове более 30 женщин обратились в полицию и в прокуратуру после посещения салона красоты Ирины Кочетковой. Она обещала клиенткам нереальное преображение, но чуда не произошло.

За обширный комплекс услуг женщина просила всего 1 000 рублей. Объявления распространяла в интернете, причём под разными именами и никами.

На крючок дамы попались более трёх десятков горожанок. И если одни лишились денег, то у других вдобавок возникли проблемы со здоровьем после процедур.

Сейчас Ирина Кочеткова под очередным вымышленным именем предлагает свои услуги жительницам Междуреченска, передают «Вести-Кузбасс».

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
666
3 0
Так им и надо! Захотели стать красотками за 1000 рублей. Головой думать надо. Сейчас мошенников много.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ