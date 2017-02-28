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Недвижимость и строительство

Паника из-за нового налога на недвижимость: как защитить свои права

Сегодня 15:32
1310
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Flatinfo.ru

Новый налог по кадастровой стоимости наделал немало шума среди россиян. Многие из них считают, что его уплата станет непосильной ношей. Не стоит дожидаться осени, нужно действовать уже сейчас.

Эксперты предлагают не дожидаться, когда придет платежка, а для начала заглянуть на сайт федеральной налоговой службы и посмотреть, какой налог вам придет. А еще лучше иметь там свой личный кабинет. Он позволяет понять и проверить, за какую недвижимость вам начислят налоги.

Налог на имущество является местным налогом, поэтому ставки налога устанавливаются муниципальными органами власти в отношении того имущества, которое расположено на территории соответствующего муниципального образования. Поэтому от города к городу ставки могут отличаться от 0,1% до 2% и более.

Если кадастровая стоимость завышена, необходимо знать свои права в части возможности оспаривания кадастровой стоимости.

Сегодня существует два механизма оспаривания: через комиссию и через суд. Для юрлиц обязательно обращение сначала в комиссию, а затем уже в суд; физлица могут использовать любой из вариантов по своему усмотрению.

Кроме того, дешевле будет обратиться комисси или суд сообща. Так, для жителей многоквартирного жилого дома или членов дачного кооператива такое обращение к оценщикам будет значительно дешевле, чем поодиночке.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о всех нюансах данного налога в Новокузнецке.

Комментарии 8
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Акрихин
4 0
Не платил, и платить не буду
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13
2 0
На сайте Росреестра за справку о кад. стоимости просят 300 р. Прикольно(
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акрихИн
0 0
Не платил, и платить не буду
гыыы
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Я
2 1
Не платил, и платить не буду
Ты балобол. Не за, что посмотрю не платишь. В магазине за продукты хоть платишь?
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*
7 0
На сайте Росреестра за справку о кад. стоимости просят 300 р. Прикольно(
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ эта информация бесплатна.
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13
0 0
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ эта информация бесплатна.
Туда еще не добрался) Спасибо, добрый человек!
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Акрихин
0 0
Ты балобол. Не за, что посмотрю не платишь. В магазине за продукты хоть платишь?
Не плачу принципиально
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