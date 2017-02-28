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«Ниссан» отзывает в России 17,8 тысячи машин

Сегодня 15:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В более чем 17 тысячах машин «Ниссан Датсун» в России есть опасный дефект.

Производитель допустил ошибку при замене материала топливной трубки, и из-за этого в авто возможна утечка топлива и даже возгорание. Это касается машин, сделанных с сентября 2015 года по январь 2017 года.

Дефектные авто отремонтируют бесплатно в ближайшем дилерском центре «Ниссана». Владельцев перед этим предупредят по телефону или письмом. Узнать, попала ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта с помощью VIN-кода своего авто.

Как ранее писал ВашГород.ру, также в России отзывает автомобили «Субару». В нескольких моделях машин нашли дефект подушки безопасности.

Комментарии 3
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Игорь
1 1
Ну, что либералы...вот и ваши хваленные "цеэвропейский" автопром. Ржунемогу,потцталом.!!!)))))
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Чайка
0 0
Самый надежный автомобиль это ВАЗ, делают на века, ни одного отзыва за 50 лет! Есть малеенькое НО, это не автомобиль, а недоразумение.
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Акрихин
0 0
Самый надежный автомобиль это ВАЗ, делают на века, ни одного отзыва за 50 лет! Есть малеенькое НО, это не автомобиль, а недоразумение.
Ниссан гамно !
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