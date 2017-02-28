В более чем 17 тысячах машин «Ниссан Датсун» в России есть опасный дефект.
Производитель допустил ошибку при замене материала топливной трубки, и из-за этого в авто возможна утечка топлива и даже возгорание. Это касается машин, сделанных с сентября 2015 года по январь 2017 года.
Дефектные авто отремонтируют бесплатно в ближайшем дилерском центре «Ниссана». Владельцев перед этим предупредят по телефону или письмом. Узнать, попала ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта с помощью VIN-кода своего авто.
Как ранее писал ВашГород.ру, также в России отзывает автомобили «Субару». В нескольких моделях машин нашли дефект подушки безопасности.
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