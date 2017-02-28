А кому-то ещё достанутся призы и подарки.

В Новокузнецке развернётся традиционный проект «Музейный квартал»

Динамичная, насыщенная сюрпризами и креативными идеями программа Фестиваля уличных искусств ориентирована, прежде всего, на тех новокузнечан, которые считают творчество лучшей формой отдыха и времяпрепровождения, — сообщает пресс-служба Новокузнецкого художественного музея.

Гостям представят ярмарку декоративно-прикладного творчества, передвижные выставки профессиональных и самодеятельных художников, мастерские керамики, художественной обработки дерева, бересты. Посетители смогут не только увидеть работы мастеров и приобрести сувениры, но и сами поучаствовать в мастер-классах по различным творческим направлениям.

Горожане также смогут стать участниками открытых танцевальных уроков, различных конкурсов.

Не останутся без внимания маленькие новокузнечане. Их ждут спортивно-игровые зоны, аквагрим, парад воздушных шариков, творческие конкурсы и мастер-классы. Участники и победители конкурсов получат подарки и призы от партнёров проекта.

Праздник украсит фестиваль свободного творчества «Лучшая молодёжь — лучшему городу» (выставка работ молодых художников «Окна», концерт «Новые имена», конкурс плакатов «Город моей мечты»).

Сюрпризом для гостей станет дефиле моделей этнической одежды от «Дара-фолк».

Перед зрителями выступят ансамбль виолончелистов «Челанс», участники студии танца «Фламенко», ансамбль «Созвучие», танцевальный коллектив «Колибри» и другие творческие коллективы.

Гостей ждут 1 июля с 12:00 до 18:00 на площадке перед Новокузнецким художественным музеем.

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