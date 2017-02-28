На Тайване нашли не стареющих внешне сестёр
Сегодня 18:00
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Женщины раскрыли секрет молодости.
В социальных сетях набирают популярность фотографии семьи с Тайваня, члены которой внешне не стареют, несмотря на свой возраст.
Самой младшей из сестёр 36 лет, средней — 40, а старшей — 41 год. Все они выглядят младше своего возраста. Из-за такого феномена у женщин появилось много поклонников в социальных сетях, пишет Лайф.ру.
По словам самих сестёр, секрет их прост. Они пьют много воды и едят овощи. Кроме того, они никогда не употребляют в пищу сладкие напитки.
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