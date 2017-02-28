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На Тайване нашли не стареющих внешне сестёр

Сегодня 18:00
462
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
life.ru

Женщины раскрыли секрет молодости.

В социальных сетях набирают популярность фотографии семьи с Тайваня, члены которой внешне не стареют, несмотря на свой возраст.

Самой младшей из сестёр 36 лет, средней — 40, а старшей — 41 год. Все они выглядят младше своего возраста. Из-за такого феномена у женщин появилось много поклонников в социальных сетях, пишет Лайф.ру.

По словам самих сестёр, секрет их прост. Они пьют много воды и едят овощи. Кроме того, они никогда не употребляют в пищу сладкие напитки.

Комментарии 2
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йцука
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по середине младшая, справа старшая, выглядят они на свой возраст
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Дедок
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по середине младшая, справа старшая, выглядят они на свой возраст
Вдул бы всем троим, но роуминг уже бабка отключила
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