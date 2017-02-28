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Что ждёт новокузнечан на День города
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Программа мероприятий на День города в Новоильинском районе

Сегодня 19:30
130
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kp.ru

2 июля Новокузнецку исполнится 399 лет.

В честь этого в разных районах города организовали развлекательные площадки. ВашГород.ру приготовил для читателей карту мероприятий в Новоильинском районе. Чтобы узнать информацию о каждой акции, нажмите на цветную метку.

Ранее мы писали об общегородских мероприятиях, а также о работе площадок Кузнецкого района в День города.

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