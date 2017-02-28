2 июля Новокузнецку исполнится 399 лет.

В честь этого в разных районах города организовали развлекательные площадки. ВашГород.ру приготовил для читателей карту мероприятий в Новоильинском районе. Чтобы узнать информацию о каждой акции, нажмите на цветную метку.

Ранее мы писали об общегородских мероприятиях, а также о работе площадок Кузнецкого района в День города.