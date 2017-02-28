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В России хотят отменить национальный роуминг

Сегодня 17:48
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
miranda-media.ru

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Его авторы — депутаты «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Депутат напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям. Они изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об её избыточности, — цитирует РИА Новости пресс-службу Сергея Миронова.

По мнению парламентария, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определённой сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе, напоминает информагентство.

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