Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
Его авторы — депутаты «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.
Депутат напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям. Они изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.
Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об её избыточности, — цитирует РИА Новости пресс-службу Сергея Миронова.
По мнению парламентария, отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определённой сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе, напоминает информагентство.
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