ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям, куда сходить на День города в каждом районе Новокузнецка.
Мы уже сообщали, что к 399-летию города приготовили в Кузнецке и на Ильинке. В Куйбышевском районе праздничная программа начнётся уже сегодня — новокузнечан ждёт спортивно-игровая программа с бойцами районного стройотряда. Три других мероприятия пройдут 30 числа.
Подробную информацию о работе площадок можно узнать на интерактивной карте, которую ВашГород.ру приготовил специально для читателей — для этого нажмите на цветную метку.
Напомним, самые масштабные мероприятия традиционно развернутся в Центральном районе Новокузнецка.
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