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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома
Гид по городу

Куда сходить на День города в Куйбышевском районе

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Youtube.com

ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям, куда сходить на День города в каждом районе Новокузнецка.

Мы уже сообщали, что к 399-летию города приготовили в Кузнецке и на Ильинке. В Куйбышевском районе праздничная программа начнётся уже сегодня — новокузнечан ждёт спортивно-игровая программа с бойцами районного стройотряда. Три других мероприятия пройдут 30 числа.

Подробную информацию о работе площадок можно узнать на интерактивной карте, которую ВашГород.ру приготовил специально для читателей — для этого нажмите на цветную метку.

Напомним, самые масштабные мероприятия традиционно развернутся в Центральном районе Новокузнецка.

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