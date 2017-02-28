ВашГород.ру продолжает рассказывать читателям, куда сходить на День города в каждом районе Новокузнецка.

Мы уже сообщали, что к 399-летию города приготовили в Кузнецке и на Ильинке. В Куйбышевском районе праздничная программа начнётся уже сегодня — новокузнечан ждёт спортивно-игровая программа с бойцами районного стройотряда. Три других мероприятия пройдут 30 числа.

Подробную информацию о работе площадок можно узнать на интерактивной карте, которую ВашГород.ру приготовил специально для читателей — для этого нажмите на цветную метку.

Напомним, самые масштабные мероприятия традиционно развернутся в Центральном районе Новокузнецка.