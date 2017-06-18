Уроженка Кемерова Наталья Чуйко вошла в финал конкурса «Мисс MAXIM-2017».
24-летняя Наталья обошла более сотни других претенденток в голосовании на сайте журнала, затем — на кастинге. Теперь ей предстоит борьба за первое место с девятью другими красавицами.
«Всех, кто попал в десятку, в конце июля увезут из Москвы для съёмок в сентябрьском номере „MAXIM“. А по итогам финала фото победительницы разместят на обложке журнала», — рассказала ВашГород.ру Наталья.
Мы также спросили модель, тяжело ли ей даются задания для конкурса.
«Сложно ли? Нет. Я работаю над собой, над внешностью и совершенствую фотопозирование. Постоянно, ежедневно я расту в этом плане. В итоге за год я очень изменилась и смогла ещё больше поразить жюри», — добавила Наталья.
Конкурс «Мисс MAXIM» проводится ежегодно. По итогам фото победительницы размещают на обложке журнала. Также девушка получает корону и призы от спонсоров.
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