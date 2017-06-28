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Российский депутат придумал наказание мужьям-изменникам

Сегодня 07:10
732
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yaroslav-samoylov.com

Виновных супругов, в частности, предлагается отправлять под арест.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять жёнам. Этот законопроект станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает Лента.ру.

Одной из мер наказания, по мнению парламентария, может стать домашний арест неверного супруга. Законодательное введение запретов на супружескую измену поможет укрепить семью и спасти её от развода, уверен Владимир Петров. Об этом он заявил изданию metronews.ru.

Как доказывать факт измены и, в частности, достаточно ли будет информации от жены, парламентарий пока не решил. Вместе с тем он считает, что рассматривать подобные дела должен мировой суд.

Ранее ВашГород.ру сообщал о законопроекте, который предусматривает наказание за нецензурную брань в семье.

Комментарии 10
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Василий
16 6
Ну что можно сказать. Только процитировать название фильма:Тупой,ещё тупее.
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Андрей
10 1
Они там что курят?Зачем вообще лезть в чужую жизнь какое им дело,что у тебя в семье.А жён изменщиц на костёр сразу?
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олег
7 0
такие вот при д ур ки принимают законы по которым нам жить... 05.11.17
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Читатель
7 0
Им больше думать не о чем? Или на большее ума не хватает? И кто им дал право лезть в частную жизнь? Или они этот закон для себя приняли? ведь давно известно, как они любят отдыхать в компании молодых девиц. И вообще, если не могут ничего сделать встали и ушли, сами, а то не дай бог попадут под очередное колесо истории...оно уже начинает набирать обороты...
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Сергей
3 0
А почему только мужьям изменникам? Женщинам всё можно что-ли?
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Вася
1 0
Продолжаем платить налоги улыбаться и махать !
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Ветер перемен...
1 2
А сами то как будто с элитной проститней в саунах не тусят.
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234
0 0
Дуркуют ... ну а что, солдат спит, служба идёт ... а нет, не так ... балду бьют, зарплата капает - и нехилая.
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И:
0 0
О господи что же вы делаете то а
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