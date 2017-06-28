Виновных супругов, в частности, предлагается отправлять под арест.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить мужьям изменять жёнам. Этот законопроект станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает Лента.ру.

Одной из мер наказания, по мнению парламентария, может стать домашний арест неверного супруга. Законодательное введение запретов на супружескую измену поможет укрепить семью и спасти её от развода, уверен Владимир Петров. Об этом он заявил изданию metronews.ru.

Как доказывать факт измены и, в частности, достаточно ли будет информации от жены, парламентарий пока не решил. Вместе с тем он считает, что рассматривать подобные дела должен мировой суд.

Ранее ВашГород.ру сообщал о законопроекте, который предусматривает наказание за нецензурную брань в семье.