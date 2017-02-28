В Новокузнецке в минувшие выходные прошёл конкурс костюмов из вторсырья «Экокарнавал-2017».
Новокузнечане, не жалея себя, мастерили наряды из мусора. В ход шли полиэтилен, газеты, диски, мешки для мусора и… презервативы. Разноцветные средства контрацепции украсили костюм сотрудницы Новокузнецкой городской больницы № 2 Светланы К.
«Мы, медработники, заботимся о здоровье нашего населения. Сейчас очень сильно распространены гемоконтакные инфекции, например, СПИД, гепатит В, С, причём число заболевших у нас растёт. Когда мы создавали этот образ, хотели привлечь внимание молодёжи, чтобы они не стыдились и пользовались презервативами, ведь это, в первую очередь, защита от заболеваний, передающихся половым путём», — рассказала ВашГород.ру Светлана.
Костюм делали совместно с коллегами, добавила новокузнечанка. Средствами контрацепции медиков снабдил главврач. На создание наряда ушло три вечера — сотрудники пришивали и приклеивали презервативы, украшали ими ободок, шили юбку.
«На самом мероприятии многие горожане удивлялись. Спрашивали, почему сделали именно такой наряд. Мы объясняли, что таким образом хотим привлечь внимание молодёжи к защите от заболеваний, передающихся половым путём», — заключила новокузнечанка.
Напомним, поучаствовать в «Экокарнавале» мог любой желающий в возрасте от 12 лет.
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