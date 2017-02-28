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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Новокузнечанка в наряде из презервативов удивила участников «Экокарнавала»

Сегодня 07:30
942
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Светлана Коротаева, Novokuznetsk.su

В Новокузнецке в минувшие выходные прошёл конкурс костюмов из вторсырья «Экокарнавал-2017».

Новокузнечане, не жалея себя, мастерили наряды из мусора. В ход шли полиэтилен, газеты, диски, мешки для мусора и… презервативы. Разноцветные средства контрацепции украсили костюм сотрудницы Новокузнецкой городской больницы № 2 Светланы К.

«Мы, медработники, заботимся о здоровье нашего населения. Сейчас очень сильно распространены гемоконтакные инфекции, например, СПИД, гепатит В, С, причём число заболевших у нас растёт. Когда мы создавали этот образ, хотели привлечь внимание молодёжи, чтобы они не стыдились и пользовались презервативами, ведь это, в первую очередь, защита от заболеваний, передающихся половым путём», — рассказала ВашГород.ру Светлана.

Костюм делали совместно с коллегами, добавила новокузнечанка. Средствами контрацепции медиков снабдил главврач. На создание наряда ушло три вечера — сотрудники пришивали и приклеивали презервативы, украшали ими ободок, шили юбку.

«На самом мероприятии многие горожане удивлялись. Спрашивали, почему сделали именно такой наряд. Мы объясняли, что таким образом хотим привлечь внимание молодёжи к защите от заболеваний, передающихся половым путём», — заключила новокузнечанка.

Напомним, поучаствовать в «Экокарнавале» мог любой желающий в возрасте от 12 лет.

Комментарии 7
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Вс
10 0
Такой костюм не помешал бы некоторым руководителям.
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Андрей
0 0
Девочка то ничего такая и во всеоружии
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....
0 0
Недимону в эпической драме "маленький и большая" этот костюм бы понравился.
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топливник 661
2 0
А они точно были использованные
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1
3 0
"Средствами контрацепции медиков снабдил главврач" - двусмысленно, не?)
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Вася
1 0
Такой костюм не помешал бы некоторым руководителям.
Некоторые руководители сами бы пошли на такой костюм )))
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222
0 0
Из использованных что ли? Здесь написано про наряды из мусора. А разве это мусор? Это - изделие № 2.
Скажите, а по другому нельзя "привлечь внимание молодёжи к защите от заболеваний, передающихся половым путём"?
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