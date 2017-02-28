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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Проезд в маршрутках Новокузнецка подорожает — названа дата

Сегодня 07:40
1204
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
u1.s.progorod58.ru

В Новокузнецке утвердили дату увеличения проезда в частных автобусах.

Накануне в администрации Новокузнецка прошло совещание представителей власти с предпринимателями, на котором обсуждалось резкое увеличение стоимости проезда в маршрутках. Напомним, перевозчики заявили о росте цен с 18-ти до 25-ти рублей. Изменения планировалось ввести с 10 июля.

Первый заместитель главы города Евгений Бедарев попросил частников уменьшить стоимость и проводить подорожание не так резко, а, например, поэтапно. Разницу в семь рублей он назвал «шоком» для населения, пишет novokuznetsk.su.

По словам перевозчикам, к такому решению их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.

Вы со своим муниципальным транспортом находитесь в тупике и нас хотите загнать. После последнего конкурса все перевозчики купили новые автобусы, а через несколько лет нам вновь нужно обновлять автобазу, иначе мы не пройдём очередной конкурс. Мы предлагали вам повышать тарифы постепенно с 2010—2015 года, а теперь нам приходится делать шоковую терапию, — заявила директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.

В итоге сроки повышения стоимости проезда перенесли. Он подорожает не с 10, а с 15 июля. Билет в маршрутке будет стоить 25 рублей (22 рубля по транспортной карте).

Комментарии 43
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Солнце Н
23 3
есть предложение - организовать в городе движение например назвать "горожане против Автолайна"... мы не сможем наверно сбить цены, но потребовать за свои кровные хорошего обслуживания - сможем... давайте все неравнодушные, хоть раз в день жаловаться о всех недостатках маршрутчиков! если ВашГород поддержит, было бы хорошо - прям сводку за день публиковать - например: пишут что в маршрутке такой скрипят тормоза, в маршрутке такой-то сидения не прикручены, такая-то маршрутка пролетела мимом такой-то остановки, такая-то маршрутка - свернула не туда, там-то водитель говорил по телефону! и так каждый день! все кто имеет запись видеорегистраторов - тоже пусть подключаются! Пусть госпожа Корюкова - отвечает за свои слова и на деле покажет как она умеет работать! но это можно организовать только при общей поддержке населения!
ответить
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Читатель
6 18
есть предложение - организовать в городе движение например назвать "горожане против Автолайна"... мы не сможем наверно сбить цены, но потребовать за свои кровные хорошего обслуживания - сможем... давайте все неравнодушные, хоть раз в день жаловаться о всех недостатках маршрутчиков! если ВашГород поддержит, было бы хорошо - прям сводку за день публиковать - например: пишут что в маршрутке такой скрипят тормоза, в маршрутке такой-то сидения не прикручены, такая-то маршрутка пролетела мимом такой-то остановки, такая-то маршрутка - свернула не туда, там-то водитель говорил по телефону! и так каждый день! все кто имеет запись видеорегистраторов - тоже пусть подключаются! Пусть госпожа Корюкова - отвечает за свои слова и на деле покажет как она умеет работать! но это можно организовать только при общей поддержке населения!
Прижмите *опу. У вас есть альтернатива - муниципальный транспорт. Дорого - ездите на нем. Никто ездить не будет на маршрутках - сами разберутся.
Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
ответить
аватар
пассажир
21 2
Люди. которые ездят в маршрутках в основном с невысокими доходами, господа, вы .что творите?
ответить
аватар
777
9 0
Прижмите *опу. У вас есть альтернатива - муниципальный транспорт. Дорого - ездите на нем. Никто ездить не будет на маршрутках - сами разберутся.
Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
что нам делать со своей попой - мы сами решим, впрочем и как нам и куда добираться!
ответить
аватар
Злючка
15 2
Почему в Новосибирске проезд 16!!!! рублей. И им выгодно..а Корюковой хапуге по мелкому Новокузнецку за 18 р. возить невыгодно.
ответить
аватар
Андрей
3 6
есть предложение - организовать в городе движение например назвать "горожане против Автолайна"... мы не сможем наверно сбить цены, но потребовать за свои кровные хорошего обслуживания - сможем... давайте все неравнодушные, хоть раз в день жаловаться о всех недостатках маршрутчиков! если ВашГород поддержит, было бы хорошо - прям сводку за день публиковать - например: пишут что в маршрутке такой скрипят тормоза, в маршрутке такой-то сидения не прикручены, такая-то маршрутка пролетела мимом такой-то остановки, такая-то маршрутка - свернула не туда, там-то водитель говорил по телефону! и так каждый день! все кто имеет запись видеорегистраторов - тоже пусть подключаются! Пусть госпожа Корюкова - отвечает за свои слова и на деле покажет как она умеет работать! но это можно организовать только при общей поддержке населения!
Этим самым вы добъетесь только того,что водителя премии лишат или вовсе уволят
ответить
аватар
111
7 3
Этим самым вы добъетесь только того,что водителя премии лишат или вовсе уволят
на нас как на пассажиров Автолайн плюет всем составом - почему мы должны думать о том что так кого-то уволят?
ответить
аватар
....
7 0
на нас как на пассажиров Автолайн плюет всем составом - почему мы должны думать о том что так кого-то уволят?
+100500
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.

Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
ответить
аватар
Андрей
2 5
на нас как на пассажиров Автолайн плюет всем составом - почему мы должны думать о том что так кого-то уволят?
Все вопросы в Автолайн!Водитель подневольный человек,сказали надо значит надо и не важно исправен автобус или нет и так во многих автобазах,руководству плевать главное деньги грести!
ответить
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Читатель
6 18
А никого не волнует, что с июля квартплата повышается на 5,9%. Это будет поболее, чем проезд в маршрутке. Что не возмущаетесь то? Подорожание в 7 рублей за проезд важнее?
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аватар
Дмирий
2 0
Такси! Семьёй теперь выгодней на извозе!
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аватар
Бусина
2 1
есть предложение - организовать в городе движение например назвать "горожане против Автолайна"... мы не сможем наверно сбить цены, но потребовать за свои кровные хорошего обслуживания - сможем... давайте все неравнодушные, хоть раз в день жаловаться о всех недостатках маршрутчиков! если ВашГород поддержит, было бы хорошо - прям сводку за день публиковать - например: пишут что в маршрутке такой скрипят тормоза, в маршрутке такой-то сидения не прикручены, такая-то маршрутка пролетела мимом такой-то остановки, такая-то маршрутка - свернула не туда, там-то водитель говорил по телефону! и так каждый день! все кто имеет запись видеорегистраторов - тоже пусть подключаются! Пусть госпожа Корюкова - отвечает за свои слова и на деле покажет как она умеет работать! но это можно организовать только при общей поддержке населения!
Как назовем движение горожан против завышенных тарифов ЖКХ??? И движение против повышения тарифов( того же ЖКХ) ПО 2 РАЗА В ГОД!!!?????
ответить
аватар
Бусина
4 19
А никого не волнует, что с июля квартплата повышается на 5,9%. Это будет поболее, чем проезд в маршрутке. Что не возмущаетесь то? Подорожание в 7 рублей за проезд важнее?
Именно!!!!!!!!!!! Что-то все языки свои в зад засунули!!! Это как бы вообще не принимается во внимание!!!! З/п не становится больше, продукты дорожают каждую неделю, ЖКХ- по 2 раза в год, а тут оказывается во всем транспорт виноват..........Люди, будьте уж последовательными!!!! Хватит плясать под дудку городской администрации!!! Бюджет пустой, все в долгах, а тут маршрутки повышают проезд.......Прямо новость очень главная в городе.......А ЖКХ, так, на задворках повышают тарифы........Новосибирцы добились чтобы тарифы не задирали до небес, а Кузню оказывается это совсем не трогает, тут главное- проезд.............
ответить
аватар
Ден
5 22
Почему в Новосибирске проезд 16!!!! рублей. И им выгодно..а Корюковой хапуге по мелкому Новокузнецку за 18 р. возить невыгодно.
Ты где увидела что в Новосибирске такой проезд, 30рублей не хочешь с 15.06.2017года, если не знаешь не хрен писать чушь.
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Серый кардинал
4 1
Наверно госпожа Корюкова решила что-нибудь прикупить себе или большой кредит погасить по этому и проезд резко дорожает .А! Зачем ВАС тогда избирали городское собрание,где вы защищаете нас грешных, в свой карман монеты кладете,жизнь она бумеранг раз и............
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Ден
0 0
на нас как на пассажиров Автолайн плюет всем составом - почему мы должны думать о том что так кого-то уволят?
Вот и взаимно, с начала на себя надо посмотреть, а затем искать не достатки у других.
ответить
аватар
321
14 0
Именно!!!!!!!!!!! Что-то все языки свои в зад засунули!!! Это как бы вообще не принимается во внимание!!!! З/п не становится больше, продукты дорожают каждую неделю, ЖКХ- по 2 раза в год, а тут оказывается во всем транспорт виноват..........Люди, будьте уж последовательными!!!! Хватит плясать под дудку городской администрации!!! Бюджет пустой, все в долгах, а тут маршрутки повышают проезд.......Прямо новость очень главная в городе.......А ЖКХ, так, на задворках повышают тарифы........Новосибирцы добились чтобы тарифы не задирали до небес, а Кузню оказывается это совсем не трогает, тут главное- проезд.............
Бусинка, а если бы ваша деятельность была как-то связана со сферой ЖКХ, вы бы перенаправили свой праведный гнев на перевозчиков?
увеличение проезда на 7 рублей - это дополнительные 560р в месяц для семьи, где два человека ездят два раза в будние дни
можно туда еще добавить ребенка, еще 280р
а коммуналка у этих же людей вырастет рублей на 200-250 в месяц
и вы говорите, что проезд - это ничего страшного и нет повода возмущаться?
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Крис
4 11
Почему в Новосибирске проезд 16!!!! рублей. И им выгодно..а Корюковой хапуге по мелкому Новокузнецку за 18 р. возить невыгодно.
Да ладно ? 35₽ маршрутка !
Съезди , посмотри. А потом пиши !

Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
ответить
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stek
2 0
А никого не волнует, что с июля квартплата повышается на 5,9%. Это будет поболее, чем проезд в маршрутке. Что не возмущаетесь то? Подорожание в 7 рублей за проезд важнее?
Хапуги и барыги от автотранспорта свои убытки должны компенсировать из своей прибыли, а не из кармана пассажиров. Скажете, нет прибыли? Не верю! Знакомый владелец парочки "пазиков" меняет свою машину и жены, как перчатки в сторону удорожания моделей, естественно....
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Ден
2 2
+100500
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.

Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
Да вы с таким правительством всегда будете терпилами , только можете в нете ныть ,а свои прова права человека отстоять кишка тонка.
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Ольга
17 0
Наверно госпожа Корюкова решила что-нибудь прикупить себе или большой кредит погасить по этому и проезд резко дорожает .А! Зачем ВАС тогда избирали городское собрание,где вы защищаете нас грешных, в свой карман монеты кладете,жизнь она бумеранг раз и............
Некоторые члены городского собрания и многие чиновники кровно заинтересованы в процветании маршруток и угнетении муниципального транспорта, поскольку сами или через подставных лиц занимаются частными перевозками. Отсюда и многочисленные нападки на муниципальный транспорт. Чем хуже муниципалам, тем лучше частникам, а значит, и этим господам- слугам народа. В России все как всегда - думают одно, говорят - другое, делают - третье. А что касается тарифов, то посчитать их можно 5 вариантов с разными значениями, и все они будут правильные, в зависимости от того, какую цель преследует тот, кто их считает.
ответить
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ага
3 0
Почему в Новосибирске проезд 16!!!! рублей. И им выгодно..а Корюковой хапуге по мелкому Новокузнецку за 18 р. возить невыгодно.
Ты за свои слова отвечаешь? Зачем чесать-то?
С 15 июня проезд в маршрутках Новосибирска - 25-30 руб.
В зависимости от маршрута - на одних 25, на других - 30.
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Ден
0 0
А никого не волнует, что с июля квартплата повышается на 5,9%. Это будет поболее, чем проезд в маршрутке. Что не возмущаетесь то? Подорожание в 7 рублей за проезд важнее?
А здесь они вроде терпилами будут, потому что правительство решило, а не частники!
ответить
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Ден
0 0
Как назовем движение горожан против завышенных тарифов ЖКХ??? И движение против повышения тарифов( того же ЖКХ) ПО 2 РАЗА В ГОД!!!?????
Молчунов и жо п олизов!
ответить
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Крис
0 0
+100500
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.

Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
Нарушения фиксирует ДПС !
Перед выездом автобус проходит механика , а водитель врача !
Если в автобусе скрипит поручень , или ещё что то , не страшно ! Водитель на обеде прикрутит ! Ему самому не очень нравится работать со скрипом целый день!
А терпилами вы не будите ! Вы теперь застрахованны !!!
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321
12 0
Да ладно ? 35₽ маршрутка !
Съезди , посмотри. А потом пиши !

Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
а почему тогда всего 25 рублей?
почему не 75?
на 75р можно побольше поднять зарплаты
не догадались, что ли?
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кузнецкий
5 0
Прижмите *опу. У вас есть альтернатива - муниципальный транспорт. Дорого - ездите на нем. Никто ездить не будет на маршрутках - сами разберутся.
Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
Прижми сам. Ты ездишь иногда, а многие ездят вынужденно часто. Т.к. хозяева пазиков придушили разными путями другие виды муниципального транспорта. И людям такая езда элементарно накладна из-за удалённости рабочих мест.
ответить
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Крис
0 0
А никого не волнует, что с июля квартплата повышается на 5,9%. Это будет поболее, чем проезд в маршрутке. Что не возмущаетесь то? Подорожание в 7 рублей за проезд важнее?
А они не знают куда жаловаться !
Все ровно их высказывания кроме как таких же , как и они ни кто не увидит !
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Ден
0 0
Именно!!!!!!!!!!! Что-то все языки свои в зад засунули!!! Это как бы вообще не принимается во внимание!!!! З/п не становится больше, продукты дорожают каждую неделю, ЖКХ- по 2 раза в год, а тут оказывается во всем транспорт виноват..........Люди, будьте уж последовательными!!!! Хватит плясать под дудку городской администрации!!! Бюджет пустой, все в долгах, а тут маршрутки повышают проезд.......Прямо новость очень главная в городе.......А ЖКХ, так, на задворках повышают тарифы........Новосибирцы добились чтобы тарифы не задирали до небес, а Кузню оказывается это совсем не трогает, тут главное- проезд.............
А в Кузне на большее очко играет!
ответить
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Марыся
25 3
Да ладно ? 35₽ маршрутка !
Съезди , посмотри. А потом пиши !

Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
как заболеешь, не бухти потом что много оплачиваешь за анализы ..ПОМНИ,ЗА КОПЕЙКИ ТЕБЯ НИККТО НЕ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ..это твои слова,приспичет, вспомни их
ответить
аватар
кузнецкий
0 0
Некоторые члены городского собрания и многие чиновники кровно заинтересованы в процветании маршруток и угнетении муниципального транспорта, поскольку сами или через подставных лиц занимаются частными перевозками. Отсюда и многочисленные нападки на муниципальный транспорт. Чем хуже муниципалам, тем лучше частникам, а значит, и этим господам- слугам народа. В России все как всегда - думают одно, говорят - другое, делают - третье. А что касается тарифов, то посчитать их можно 5 вариантов с разными значениями, и все они будут правильные, в зависимости от того, какую цель преследует тот, кто их считает.
Я так понял, что имеются ввиду взятки и долевое соучастие, денежный интерес.
Думаю, что от местной прокуратуры помощи не дождаться. От местных депутатов - тем более!
ответить
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Ольга
19 0
Именно!!!!!!!!!!! Что-то все языки свои в зад засунули!!! Это как бы вообще не принимается во внимание!!!! З/п не становится больше, продукты дорожают каждую неделю, ЖКХ- по 2 раза в год, а тут оказывается во всем транспорт виноват..........Люди, будьте уж последовательными!!!! Хватит плясать под дудку городской администрации!!! Бюджет пустой, все в долгах, а тут маршрутки повышают проезд.......Прямо новость очень главная в городе.......А ЖКХ, так, на задворках повышают тарифы........Новосибирцы добились чтобы тарифы не задирали до небес, а Кузню оказывается это совсем не трогает, тут главное- проезд.............
Да, проезд - главное, поскольку на проезд придется тратить денег почти на 40 % больше. Я езжу на работу с одной пересадкой, иногда приходится ездить и в выходные дни, трачу на проезд в месяц 1100 - 1200 руб. Столько же тратит муж. ребенок ездит без пересадки и тратит в 2 раза меньше. Итого для нас троих - сумма на проезд составляет 2700 - 3000 руб. в месяц. И с 15 июля эта сумма для моей семьи увеличится на 1000 - 1200 руб. Это бесспорно много, поэтому это важно.
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Сосед
13 0
Да ладно ? 35₽ маршрутка !
Съезди , посмотри. А потом пиши !

Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
Понятно одно, городу нужна альтернативная иногородняя фирма перевозчиков.
А то пока висели над душой питерские, то местные "бизьнисьмены" от пазиков со страху в штаны наклали, орали помогите и спасите на всех уровнях. Обещали быть за народ. Корюкова статейки и посты кропала.
А как опасность ушла, то штаны постирали и сразу начали опять чирикать и смотреть на всех свысока!.
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Толя
21 0
Нормально так, полняли цену на 38%... Не ну а почему нет... Еслм бы цены на продукты или налоги полняли на 38% народ бы на улицу вышел, а проезд это тьфу, побурлят в интернете и ездитт будут... А вообще интересно, что за бизнес такой, который был столько лет совсем нерентабелен, но им занимались, что пришлось аж на 38% цены увеличивать....
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Сосед
0 0
Все вопросы в Автолайн!Водитель подневольный человек,сказали надо значит надо и не важно исправен автобус или нет и так во многих автобазах,руководству плевать главное деньги грести!
Вот и гоняют по городу неисправные, не проверенные перед рейсами водители и пазики, нарушая ПДД, а за рулем у них водятлы с поддельными путевками.
Администрация и ГАИ делают вид, что так и надо. А может проверить как надо лень, а может проверить как надо не хватает знаний и умений, а может и интерес присутствует...
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Горожанин
0 0
Хапуги и барыги от автотранспорта свои убытки должны компенсировать из своей прибыли, а не из кармана пассажиров. Скажете, нет прибыли? Не верю! Знакомый владелец парочки "пазиков" меняет свою машину и жены, как перчатки в сторону удорожания моделей, естественно....
Ну так купи парочку пазиков и вози нас рублей по 10 - мы тебе аплодировать на форуме будем ) Ну и машины будешь менять как перчатки - уххх заживешь ))))
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Ветер перемен...
0 0
Граждане,скоро,а точнее 07.07.17 . освободится из-под ареста Алексей Навальный. Следим за ситуацией,ждём новую дату митинга,на котором будем поднимать множество вопросов:ЖКХ, транспорт,налоги,зарплаты. ВАМ ЖЕ,НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ,СИДЕТЬ ДОМА,ПОЗВАТЬ НА МИТИНГ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ,ЗНАКОМЫХ,ВЫХОДИТЬ С СЕМЬЯМИ. Если будем молчать,ничего не изменится. Хенара,ждём инфу про следующий митинг. Нужно как можно больше людей. Всё абсолютно законно,с мирным настроем и мирными требованиями в соответствии с конституцией РФ. Этот хренов слесарь Путин, пытается затянуть гайки,да только вот не по размеру ключ подобрал. Вы сами видите что происходит. Так и будем молчать?
Вообще считаю что маршрутки должны исчезнуть,либо значительно уменьшить их численность. Возрождать муниципальный транспорт, строить и ремонтировать трамвайные линии,закупать новый подвижной состав,открывать троллейбусные линии,новый автобусные маршруты. Все беды от правящей партии,население под феодальным гнётом. Я не провокатор,я простой гражданин,работяга и мне никто,никогда не платил никаких денег за агитацию.
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Хи-хи
8 0
Этим самым вы добъетесь только того,что водителя премии лишат или вовсе уволят
А что, нам одним что ли терять деньги?
Несколько нарушений у автобусников, значит пора отбирать лицензию у хозяина. Пусть новую покупает!
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Родители
0 0
Сын учится в школе , до которой нужно добираться на транспорте. Каждое утро ездил от рембыта до вокзала. На маршрутки уходило очень много денег. Потом умные люди подсказали вот что. Нужно ребенку у секретаря директора взять справку, что он школьник. Она действует год. В киосках вести ч продаются проездные . школьникам 100 руб, студентам 200, взрослым чуть дороже. Использовать их можно на муниципальном транспорте. На некоторых направлениях его достаточно. На том направлении ,что ездил сын, есть и автобусы, и троллейбусы. Выходил рашьше на 10 мин, чтобы было время подождать. И все стало отлично. Проездной на следующий месяц продавать начинают с 25 числа предыдущего месяца. Справку со школы возить с собой всегда. В экстренных случаях, ездил на маршрутках. Особенно актуально это детям, которые ездят в школу с пересадкой. Хоть один из автобусов можно подождать и муниципальный. Студентам тоже удобно. Наверное сложнее взрослым, выходить чуть раньше нет времени и сил. Но если их найти, то на проезд будет уходить заметно меньше.
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кондуктор маршрутки
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Нормально так, полняли цену на 38%... Не ну а почему нет... Еслм бы цены на продукты или налоги полняли на 38% народ бы на улицу вышел, а проезд это тьфу, побурлят в интернете и ездитт будут... А вообще интересно, что за бизнес такой, который был столько лет совсем нерентабелен, но им занимались, что пришлось аж на 38% цены увеличивать....
Спасибо Корюковой и Кузнецову, что с нами согласились, а то возим всякое быдло за копейки, гип гип ура !
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Камю
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Я так понимаю, что хозяева маршрутов в очередной раз поднимут план сбора платежей с учетом повышения. И водители с кондукторами примерно, как получали копейки, так и останутся с ними.
Я не верю в повышение "мифической зарплаты", потому что либо водители вообще не оформлены либо оформлены на 1 000 или 1500 в месяц, якобы у них 1 или 2 выхода на линию. Кондуктора вообще не оформлены, поэтому мне становится смешно когда я читаю это!
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сова
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Граждане,скоро,а точнее 07.07.17 . освободится из-под ареста Алексей Навальный. Следим за ситуацией,ждём новую дату митинга,на котором будем поднимать множество вопросов:ЖКХ, транспорт,налоги,зарплаты. ВАМ ЖЕ,НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ,СИДЕТЬ ДОМА,ПОЗВАТЬ НА МИТИНГ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ,ЗНАКОМЫХ,ВЫХОДИТЬ С СЕМЬЯМИ. Если будем молчать,ничего не изменится. Хенара,ждём инфу про следующий митинг. Нужно как можно больше людей. Всё абсолютно законно,с мирным настроем и мирными требованиями в соответствии с конституцией РФ. Этот хренов слесарь Путин, пытается затянуть гайки,да только вот не по размеру ключ подобрал. Вы сами видите что происходит. Так и будем молчать?
Вообще считаю что маршрутки должны исчезнуть,либо значительно уменьшить их численность. Возрождать муниципальный транспорт, строить и ремонтировать трамвайные линии,закупать новый подвижной состав,открывать троллейбусные линии,новый автобусные маршруты. Все беды от правящей партии,население под феодальным гнётом. Я не провокатор,я простой гражданин,работяга и мне никто,никогда не платил никаких денег за агитацию.
Ещё 15 суток твоему Навальному добавили, кроме того уголовное дело против него возбудили за разжигание розни, так что узбогойся, "работяга" из офиса )
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