В Новокузнецке утвердили дату увеличения проезда в частных автобусах.

Накануне в администрации Новокузнецка прошло совещание представителей власти с предпринимателями, на котором обсуждалось резкое увеличение стоимости проезда в маршрутках. Напомним, перевозчики заявили о росте цен с 18-ти до 25-ти рублей. Изменения планировалось ввести с 10 июля.

Первый заместитель главы города Евгений Бедарев попросил частников уменьшить стоимость и проводить подорожание не так резко, а, например, поэтапно. Разницу в семь рублей он назвал «шоком» для населения, пишет novokuznetsk.su.

По словам перевозчикам, к такому решению их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.

Вы со своим муниципальным транспортом находитесь в тупике и нас хотите загнать. После последнего конкурса все перевозчики купили новые автобусы, а через несколько лет нам вновь нужно обновлять автобазу, иначе мы не пройдём очередной конкурс. Мы предлагали вам повышать тарифы постепенно с 2010—2015 года, а теперь нам приходится делать шоковую терапию, — заявила директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.

В итоге сроки повышения стоимости проезда перенесли. Он подорожает не с 10, а с 15 июля. Билет в маршрутке будет стоить 25 рублей (22 рубля по транспортной карте).