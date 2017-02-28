В Новокузнецке утвердили дату увеличения проезда в частных автобусах.
Накануне в администрации Новокузнецка прошло совещание представителей власти с предпринимателями, на котором обсуждалось резкое увеличение стоимости проезда в маршрутках. Напомним, перевозчики заявили о росте цен с 18-ти до 25-ти рублей. Изменения планировалось ввести с 10 июля.
Первый заместитель главы города Евгений Бедарев попросил частников уменьшить стоимость и проводить подорожание не так резко, а, например, поэтапно. Разницу в семь рублей он назвал «шоком» для населения, пишет novokuznetsk.su.
По словам перевозчикам, к такому решению их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.
Вы со своим муниципальным транспортом находитесь в тупике и нас хотите загнать. После последнего конкурса все перевозчики купили новые автобусы, а через несколько лет нам вновь нужно обновлять автобазу, иначе мы не пройдём очередной конкурс. Мы предлагали вам повышать тарифы постепенно с 2010—2015 года, а теперь нам приходится делать шоковую терапию, — заявила директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.
В итоге сроки повышения стоимости проезда перенесли. Он подорожает не с 10, а с 15 июля. Билет в маршрутке будет стоить 25 рублей (22 рубля по транспортной карте).
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Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.
Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
увеличение проезда на 7 рублей - это дополнительные 560р в месяц для семьи, где два человека ездят два раза в будние дни
можно туда еще добавить ребенка, еще 280р
а коммуналка у этих же людей вырастет рублей на 200-250 в месяц
и вы говорите, что проезд - это ничего страшного и нет повода возмущаться?
Съезди , посмотри. А потом пиши !
Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.
Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
С 15 июня проезд в маршрутках Новосибирска - 25-30 руб.
В зависимости от маршрута - на одних 25, на других - 30.
За свой произвол пусть отвечают рублем и рабочим местом. Совсем охренели. Шоковая терапия (как выразилась одна чушка) будет двусторонней.
Дружно фиксируем нарушения и пишем жалобы. Иначе мы опять останемся в роли терпил.
Перед выездом автобус проходит механика , а водитель врача !
Если в автобусе скрипит поручень , или ещё что то , не страшно ! Водитель на обеде прикрутит ! Ему самому не очень нравится работать со скрипом целый день!
А терпилами вы не будите ! Вы теперь застрахованны !!!
Съезди , посмотри. А потом пиши !
Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
почему не 75?
на 75р можно побольше поднять зарплаты
не догадались, что ли?
Если вам ежедневно на работу ездить на такси дорого Вы же не устраиваете митинги - запретить такси. А кому то не дорого.
p.s. не имею никакого отношения к работникам маршруток, но иногда езжу.
Все ровно их высказывания кроме как таких же , как и они ни кто не увидит !
Съезди , посмотри. А потом пиши !
Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
Думаю, что от местной прокуратуры помощи не дождаться. От местных депутатов - тем более!
Съезди , посмотри. А потом пиши !
Да и вообще , сигареты подорожали , курите ! Водка подорожала - пьёте ! Продукты подорожали - кушаете ! Бензин подорожал - и машины покупаете и бензин заливаете ! И что то в кремль не жалуетесь! Так что давайте не будем устраивать тут драматически кружок !
Да , резко подняли проезд ! А вы представьте , что это 7₽ подняли по рублю за те года , что раньше не поднимали!
Посмотрим , что ещё муниципалы сделают !
Что то не устраивает ,ходите пешком !
На маршрутках тоже люди работают ! Поднимая цену на проезд , поднимается зарплата и у водителей и кондукторов тоже ! А их среднее 800 человек ! Почему они должны обслуживать вас за копейки ? Они ведь тоже люди , и после работы так же пассажиры , кт ездят на автобусах по делам ! И тоже платят !
Где то выше читала , про жалобы ! Тормоза не скрипят , это колодки притираются !
И меняет их не Евгения Александровна ! А водителя и слесаря !!!!! Слесаря за это получают зарплату - а это ещё рабочие места , а водитель раньше приходит домой ! Тоже не выполняет лишнюю работу ! Тк работает водителем , а не слесарям !
Вам бы пассажирам самим , быть не много любезнее , и с уважением относится к чужому труду ! Не ставить ноги на батареи , не запихивать Билеты в сидушки , наклейки не клеить в салоне , жевачки не выкидывать в салон ! В пьяном состоянии не садиться в автобус , и не пить в нем же !
А то пока висели над душой питерские, то местные "бизьнисьмены" от пазиков со страху в штаны наклали, орали помогите и спасите на всех уровнях. Обещали быть за народ. Корюкова статейки и посты кропала.
А как опасность ушла, то штаны постирали и сразу начали опять чирикать и смотреть на всех свысока!.
Администрация и ГАИ делают вид, что так и надо. А может проверить как надо лень, а может проверить как надо не хватает знаний и умений, а может и интерес присутствует...
Вообще считаю что маршрутки должны исчезнуть,либо значительно уменьшить их численность. Возрождать муниципальный транспорт, строить и ремонтировать трамвайные линии,закупать новый подвижной состав,открывать троллейбусные линии,новый автобусные маршруты. Все беды от правящей партии,население под феодальным гнётом. Я не провокатор,я простой гражданин,работяга и мне никто,никогда не платил никаких денег за агитацию.
Несколько нарушений у автобусников, значит пора отбирать лицензию у хозяина. Пусть новую покупает!
Я не верю в повышение "мифической зарплаты", потому что либо водители вообще не оформлены либо оформлены на 1 000 или 1500 в месяц, якобы у них 1 или 2 выхода на линию. Кондуктора вообще не оформлены, поэтому мне становится смешно когда я читаю это!
Вообще считаю что маршрутки должны исчезнуть,либо значительно уменьшить их численность. Возрождать муниципальный транспорт, строить и ремонтировать трамвайные линии,закупать новый подвижной состав,открывать троллейбусные линии,новый автобусные маршруты. Все беды от правящей партии,население под феодальным гнётом. Я не провокатор,я простой гражданин,работяга и мне никто,никогда не платил никаких денег за агитацию.