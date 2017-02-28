Про безопасность подумали, а про удобство — вряд ли.
В Новокузнецке наконец-то «отремонтировали» разрушенный пешеходный мостик через ливневую канаву на улице Веры Соломиной, 7. Ранее ВашГород.ру писал, что его частично снесли во время уборки снега. В таком состоянии пешеходная зона оставалась несколько месяцев. Выглядело это так:
Сегодня читатели ВашГород.ру сообщили, что мост стал безопасным. Правда, не очень удобным. Вместо того, чтобы восстановить его полностью, оставшуюся часть просто огородили. Вот так:
Судя по снимку, пропускная способность моста сократилась. Удобно ли будет по нему передвигаться, скажем, мамам с колясками — вопрос. Впрочем, что там удобства, ведь безопасность — прежде всего!
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