Этим летом в России впервые за 6 лет ожидают падения цен на товары и услуги.
Такой прогноз составили несколько экономистов. По их словам, россияне массово выезжают отдыхать зарубеж, и у нас снижается спрос на товары и услуги. Как следствие, товары и услуги должны подешеветь.
Препятствием для снижения цен может стать подорожание овощей из-за плохого урожая. В любом случае, считают экономисты, в России растёт потребительский спрос, а значит, стоимость товаров и услуг будет держаться на прежнем уровне.
Снижения цен россиянам следует ожидать в августе, пишут «Известия».
Как ранее писал ВашГород.ру, в России резко подорожала продуктовая корзина. Это произошло из-за повышения цен на овощи.
Зато нам пообещали удешевение многих продуктов из-за закона о мобильной торговле.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.