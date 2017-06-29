Этим летом в России впервые за 6 лет ожидают падения цен на товары и услуги.

Такой прогноз составили несколько экономистов. По их словам, россияне массово выезжают отдыхать зарубеж, и у нас снижается спрос на товары и услуги. Как следствие, товары и услуги должны подешеветь.

Препятствием для снижения цен может стать подорожание овощей из-за плохого урожая. В любом случае, считают экономисты, в России растёт потребительский спрос, а значит, стоимость товаров и услуг будет держаться на прежнем уровне.

Снижения цен россиянам следует ожидать в августе, пишут «Известия».

Как ранее писал ВашГород.ру, в России резко подорожала продуктовая корзина. Это произошло из-за повышения цен на овощи.

Зато нам пообещали удешевение многих продуктов из-за закона о мобильной торговле.