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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Не верится: в России впервые за 6 лет снизятся цены

Сегодня 10:10
1326
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
6www.kp40.ru

Этим летом в России впервые за 6 лет ожидают падения цен на товары и услуги.

Такой прогноз составили несколько экономистов. По их словам, россияне массово выезжают отдыхать зарубеж, и у нас снижается спрос на товары и услуги. Как следствие, товары и услуги должны подешеветь.

Препятствием для снижения цен может стать подорожание овощей из-за плохого урожая. В любом случае, считают экономисты, в России растёт потребительский спрос, а значит, стоимость товаров и услуг будет держаться на прежнем уровне.

Снижения цен россиянам следует ожидать в августе, пишут «Известия».

Как ранее писал ВашГород.ру, в России резко подорожала продуктовая корзина. Это произошло из-за повышения цен на овощи.

Зато нам пообещали удешевение многих продуктов из-за закона о мобильной торговле.

Комментарии 13
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да уж...
18 0
всё это звиздешь
У сечина жена за одно посещение салона красоты потратит больше чем получит экономии население целого города, за счет снижения цен.
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(((
19 0
Сначала повысили на 50%, потом понизили на 5. Вот и вся радость.
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1
5 0
Это ж всего лишь прогноз.....поэтому не стоит расстраиваться - все будет стабильно! Тем более учитывая наши стабильно растущие доходы вообще не о чем переживать!
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Эн
11 0
Это как ??? Тарифы на ресурсы величиватся , бензин дорожает . А цены будут меньше ?!?! С ума сойти !
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топливник 666
2 0
Упали отжались и снова на верх
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petr
8 0
ФИО экономистов аналитиков в студию
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Алексей
1 0
Вова мост не достроил. Туркам газ не провел
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Лёвушка
4 0
Уроните цены на бензин хотя бы до 25 руб./литр АИ92, и люди больше будут тратить деньги на еду и другую всякую хрень. Экономика начнет вверх подыматься.
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Андрей
1 0
Это выходит что зря повышали цены все эти годы
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lex
2 0
А мне нравиться предложение:" Россияне массово уезжают отдыхать за рубеж..." Улицы пустеют... Продавцы скучают за прилавками...Если бы это было так...
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(((
1 0
Это выходит что зря повышали цены все эти годы
Не зря. А для того чтобы пустить населению пыль в глаза мизерным понижением.
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