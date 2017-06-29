Ставки по ипотеке неумолимо снижаются — они уже достигли рекордной отметки 10,25% (например, в «Россельхозбанке»). Все еще думаете, что делать с покупкой квартиры? Успевайте принять верное решение и задумайтесь об этом уже сейчас! Тем более, что отличный шанс появляется не часто.

Так, например, только 6 июля состоится событие «ИПОТЕКА NON STOP» — для тех, кто хочет найти квартиру и выбрать ипотеку, но почему-то еще не решился. Зарегистрируйся сейчас и получи больше возможностей, чем когда-либо.

Почему? Потому что только один день 6 июля — а столько возможностей! Смотрите сами:

Более 5 банков-партнеров и ипотечные брокеры помогут оформить ипотеку и рассчитать платежи по ипотеке в одном месте, в одно время. Больше не нужно бегать по банкам, все вопросы можно решить сразу на мероприятии.

Скидки на вторичную недвижимость от 100 000 рублей — вы сможете выбрать вариант, который понравится именно вам.

Вы сможете получить уникальные скидки от банков на ставки по ипотеке.

И да, это бесплатно — 6 июля, в четверг с 15 до 21 часа в центре города!

Бояться нечего! Все еще переживаете, что ипотека заставит вас только и делать, что работать без отпусков? Забудьте об этом! Ситуация на рынке изменилась практически кардинально. Представьте реальную ситуацию. Например, стоимость квартиры 1 300 000 рублей. И вы накопили первоначальный взнос 260 000 (20%). При сроке ипотечного кредита 20 лет ежемесячный платеж по ставке 10,25% составит 10 558 руб. А это сравнимо с платежом по аренде, если не ниже! Убедитесь в этом сами — просто приходите 6 июля на мероприятие«ИПОТЕКА NON STOP».

Почему именно 6 июля? Потому что это отличный день для новых решений. Приходите в перерыве на обед или после окончания рабочего дня. У вас отпуск? Это отличное время, чтобы спокойно обдумать все-все моменты по покупке будущей квартиры. Специально для клиентов компании «ЭТАЖИ» в день мероприятия мы продлили работу до 21.00.

Почему пора думать о квартире именно летом? Ставки продолжают падать.

До встречи на мероприятии «ИПОТЕКА NON STOP» 6 июля с 15 до 21 часа по адресу Ермакова, 9а, 1 этаж (БК «Сити»).

Ипотека предоставляется: ВТБ24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «Кузнецкбизнесбанк», ЗАО «БСТ-Банк», ПАО «Банк Левобережный»

Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 1 этаж.

Звоните +7 (3843) 91-07-08 . Заходите на сайт nk.etagi.com.

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