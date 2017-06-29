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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома
Гид по городу

Любителей рока зовут на фестиваль в Новокузнецке

Сегодня 10:33
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Завтра в Новокузнецке пройдёт «Rock Fiesta».

«Тяжеляк» для горожан сыграют местные команды: «Сказки на ночь», «Black Ice», «Twin Snakes», «Chеширская Fm», Smertin, «Левый берег» и другие. Всего выступят 11 рок-групп, каждая по 30 минут. Также гостям обещают фаер-шоу.

«Это общегородское мероприятие, поэтому, разумеется, оно бесплатное. Фаер-шоу начнётся по окончании фестиваля, примерно к 11.00», — уточнил ВашГород.ру один из организаторов Евгений Баковкин.

«Rock Fiesta» стартует в Саду Алюминщиков в 17.00.

Напомним, завтра горожан ждёт множество ярких мероприятий. Так, у нас торжественно откроют обновлённый памятник Маяковскому и цитату из стихотворения о Кузнецкстрое на привокзальной площади.

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