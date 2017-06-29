Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя за всю историю сбора этих данных.

Она составила 71,87 года. Женщины в среднем живут 77 лет, мужчины — 66,5 года, пишут «Известия» с ссылкой на данные Росстата.

Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. При этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет.

Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Традиционно высокий уровень продолжительности жизни в Дагестане и Ингушетии специалисты объясняют благоприятной средой обитания (чистый воздух, подземная родниковая вода, натуральные продукты из собственного хозяйства). Кроме того, местные жители много двигаются из-за особенностей местности, при этом мало пьют, у них сильный генетический фон. Но самое главное, в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга.

Тыва, по словам экспертов, был самым сложным регионом страны с советских времён. Там самые высокие по России показатели смертности, уровень алкоголизации населения, распространённость туберкулёзных заболеваний. На Чукотке ситуация чуть лучше за счёт денежных вливаний в развитие Арктики.

Ранее ВашГород.ру писал, что продолжительность жизни кузбассовцев выросла на 0,41 года и составила 68,72 года.