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Россияне побили рекорд по продолжительности жизни

Сегодня 10:35
749
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hofapcreative.com

Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя за всю историю сбора этих данных.

Она составила 71,87 года. Женщины в среднем живут 77 лет, мужчины — 66,5 года, пишут «Известия» с ссылкой на данные Росстата.

Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. При этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет.

Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Традиционно высокий уровень продолжительности жизни в Дагестане и Ингушетии специалисты объясняют благоприятной средой обитания (чистый воздух, подземная родниковая вода, натуральные продукты из собственного хозяйства). Кроме того, местные жители много двигаются из-за особенностей местности, при этом мало пьют, у них сильный генетический фон. Но самое главное, в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга.

Тыва, по словам экспертов, был самым сложным регионом страны с советских времён. Там самые высокие по России показатели смертности, уровень алкоголизации населения, распространённость туберкулёзных заболеваний. На Чукотке ситуация чуть лучше за счёт денежных вливаний в развитие Арктики.

Ранее ВашГород.ру писал, что продолжительность жизни кузбассовцев выросла на 0,41 года и составила 68,72 года.

Комментарии 9
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Оттак!
33 0
Оттак! У мужчин средний возраст 66 лет, по этому их хотят заставить работать до 65 лет, а один год оставить для агонии на руках родственников!
Молодец у нас гарант, заботливый такой! Даст цельный год пенсию пополучать не работая! И даже индексацию! Которой правда на один памперс не хватит.
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Сталин
1 0
ха! я когда читал Библию и не мог понять как люди жили
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Ленин
17 0
Муслимы не работают и живут в аулах с чистым воздухом и получают дотацию от кремлевского Аллаха. Немудрено что они и до 100 лет доживают
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Vasya
1 0
Надо срочно поднимать пенсионный возраст!!! Дет до 80, чтоб точно ни кто не дожил до пенсии.
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хожу-брожу
6 0
Халуи статистику подгоняют.
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кузнецкий
8 0
Муслимы не работают и живут в аулах с чистым воздухом и получают дотацию от кремлевского Аллаха. Немудрено что они и до 100 лет доживают
Так у них там рабы все делают, как в Крыму времен Ивана Грозного.
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Андрей
4 0
У нас в Кузбассе с таким воздухом где разрезы и фабрики дотянуть бы до 50 хотя бы
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lex
0 0
Муслимы не работают и живут в аулах с чистым воздухом и получают дотацию от кремлевского Аллаха. Немудрено что они и до 100 лет доживают
Не верьте! Не живут они до ста лет! И до 80ти редко. Миф это. В аулах, ни паспортов ,ни свидетельств о рождении. Возраст пишут с их слов...
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