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Недвижимость и строительство

Путин разрешил ФСО строительство в заповедниках

Сегодня 11:30
846
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Samiedem.com

Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», теперь ФСО может строить объекты на особо охраняемых природных территориях, которые находятся в ведении ведомства. Также ведомство сможет проводить государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку достоверности смет для объектов капитального строительства.

Специалисты отмечают, что новый закон прежде всего направлен на уточнение правового статуса ФСО при осуществлении деятельности на территории «Завидова». На территории национального парка «Завидово» находится государственный комплекс, подконтрольный ФСО, и официальная загородная резиденция президента России.

Комментарии 10
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Прохожий
12 1
Прикармливает опричников-псов.
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Vasya
15 0
Ну все понятно, сейчас настроят там особняков под видом для фсо.
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Василий
15 1
Получается прежние резиденции позасрали уже? Ну что же,для себя родимых ни чего не жалко.
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маразм крепчает
9 0
Ну все понятно, сейчас настроят там особняков под видом для фсо.
Сейчас все богатеи и чиновники организуют себе корочки внештатного или юного фэсэошника!
Что-то наш гарант заботится о ком угодно. только не о простых гражданах.
Стареть видно начал, сдавать...
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да-да
1 0
Получается прежние резиденции позасрали уже? Ну что же,для себя родимых ни чего не жалко.
Скорее всего приватизировали.
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Прохожий
5 0
Сейчас все богатеи и чиновники организуют себе корочки внештатного или юного фэсэошника!
Что-то наш гарант заботится о ком угодно. только не о простых гражданах.
Стареть видно начал, сдавать...
Что то и ранее его забот о населении днем с огнем не сыщешь!
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Кстати:
6 0
Как сказал Михалсергеич Горбачёв о Путине: "Я ушел, мне нечего было терять кроме власти и положения, а ему есть ЧТО терять !"
Сергеич прав.
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Ага
4 0
Как сказал Михалсергеич Горбачёв о Путине: "Я ушел, мне нечего было терять кроме власти и положения, а ему есть ЧТО терять !"
Сергеич прав.
Ага, нифиздил себе и внукам, рожу отьел, хоть прикуривай, значит прав )
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олег
2 0
уже внаглую стали дербанить Россию, чуют последние дни
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