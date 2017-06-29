Президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», теперь ФСО может строить объекты на особо охраняемых природных территориях, которые находятся в ведении ведомства. Также ведомство сможет проводить государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку достоверности смет для объектов капитального строительства.

Специалисты отмечают, что новый закон прежде всего направлен на уточнение правового статуса ФСО при осуществлении деятельности на территории «Завидова». На территории национального парка «Завидово» находится государственный комплекс, подконтрольный ФСО, и официальная загородная резиденция президента России.